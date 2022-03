A 26-a zi de război. Fost șef CIA: Ucraina se află într-un „impas sângeros”. Zelensky refuză să cedeze Mariupol. Ținta rușilor rămâne Kiev. VIDEO/ UPDATE

UPDATE 4: Cel puțin șase persoane au fost ucise, după un bombardament al rușilor asupra unui centru comercial și a mai multor locuințe din districtul Podilskyi din Kiev, au transmis reporterii BBC.

UPDATE 3: Yaroslav Zhelezniak, un deputat ucrainean din Mariupol, a descris situația din Mariupol drept „iadul de Pământ”. Orașul-port a fost înconjurat de forțele rusești, care au împiedicat crearea de coridoare care să permită distribuirea ajutorului umanitar.

Aproximativ 300.000 de locuitori sunt blocați în oraș, fără electricitate, apă sau încălzire. Și, pe măsură ce alimentele și proviziile medicale se epuizează, criza s-ar putea agrava, iar oamenii ar putea suferi de foame și bolile s-ar putea răspândi.

Rezidenții își petrec cea mai mare parte a timpului în adăposturi și subsoluri, în timp ce Rusia continuă atacul neîncetat asupra orașului, de pe uscat, din aer și de pe mare, spun oficialii.

Chiar și un general rus a recunoscut că în oraș se desfășoară o catastrofă umanitară teribilă, relatează BBC. Deloc surprinzător, el nu a recunoscut că propriile sale forțe sunt responsabile pentru asta.

UPDATE 2: Guvernatorul regional al orașului Sumy, care a avertizat dimineață populația în legătură cu o scurgere de amoniac la o fabrică de produse chimice din zonă, a precizat că autoritățile au reușit să „limiteze” scurgerea după două ore.

„Echipele de urgență lucrează pentru a sedimenta norul de amoniac. Nu există nicio amenințare pentru populație”, a transmis guvernatorul regional Dmytro Zhyvytskyy, într-o postare publicată pe contul său de Telegram.

UPDATE 1: Rusia a tras două rachete asupra unui teren de antrenament militar din Rivne, în vestul Ucrainei, a declarat Vitaliy Koval, șeful administrației regionale. Într-o declarație video, el a spus că loviturile au avut loc în dimineața zilei de 21 martie, deși presa internațională nu a putut verifica independent aceste informații.

„Astăzi, în regiunea Rivne a fost declanșată de trei ori o alarmă aeriană. Două rachete au fost lansate asupra unuia dintre locurile de antrenament exclusiv militar. O comisie specială lucrează la fața locului”, a transmis șeful administrației regionale.

Vitaliy Koval a precizat că mai multe detalii vor fi făcute publice mai târziu.

Știre inițială: Războiul din Ucraina continuă. Forțele armate ucrainene au transmis, luni dimineață, că au lovit în ziua precedentă șapte ținte rusești – un avion, patru vehicule aeriene fără pilot (UAV) și două rachete de croazieră. „Poziția și natura acțiunilor forțelor de apărare nu s-au schimbat în mod semnificativ”, duminică, au transmis forțele ucrainene.

Reprezentanții armatei au precizat că a existat o scădere a intensității utilizării de către Rusia a avioanelor cu echipaj, dar a folosit, în schimb, vehicule aeriene fără pilot pentru a evalua eficacitatea loviturilor.

Situația în orașul-port Mariupol este din ce în ce mai rea. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a acuzat Rusia de comiterea unor crime de război în regiune, într-un discurs transmis sâmbătă. Ulterior, duminică, oficialii ucraineni au acuzat Rusia că a bombardat o școală de artă din Mariupol, care era folosită ca adăpost pentru civili. Primarul din Mariupol, Vadym Boychenko, a declarat că aproximativ 400 de femei, copii și bătrâni se aflau înăuntru.

Săptămâna trecută, forțele rusești au bombardat un teatru din orașul-port care ar fi fost folosit pentru a adăposti femei și copii. O maternitate din Mariupol a fost bombardată în aceeași zi, ucigând o femeie însărcinată și copilul ei.

De altfel, fotografiile din satelit au arătat că bombardamentele continue din ultimele două săptămâni au distrus o mare parte din oraș. Mai jos este un grafic care arată amploarea pagubelor într-un singur cartier.

Ministerul rus al Apărării a cerut Ucrainei, duminică, să predea orașul asediat Mariupol, precizând că forțele ucrainene au termen până luni la ora 05 dimineața, ora Moscovei (22.00 ET), pentru a depune armele, însă Ucraina a respins aceste condiții.

Generalul-colonel rus Mihail Mizintsev a cerut Ucrainei să predea Mariupolul prin intermediul agenției media de stat RIA Novosti, referindu-se la forțele ucrainene ca fiind „bandiți” și „batalioane naționaliste”. În urma unei capitulări, Ministerul rus al Apărării spune că va deschide coridoare umanitare pentru ucrainenii blocați în oraș, în care s-au înregistrat mii de victime civile în ultimele zile.

Vicepremierul ucrainean Irina Vereshchuk a declarat pentru publicația de știri Ukrainian Pravda: „Nu se poate vorbi despre nicio capitulare sau despre depunerea armelor”. Acesta a precizat că Ucraina a transmis deja această poziție Rusiei.

Luni dimineață, guvernatorul regional Dmytro Zhyvytskyy a transmis că în orașul Sumy din nord-estul țării a avut loc o scurgere de amoniac la o fabrică de produse chimice.

Zhyvytskyy i-a avertizat pe cei care se află pe o rază de cinci kilometri în jurul fabricii Sumykhimprom să părăsească zona, deoarece gazul este periculos.

Oficialul nu a precizat ce a cauzat scurgerea în postarea de la ora locală 04:30, potrivit BBC.

Duminică, rușii au bombardat mai multe case rezidențiale, precum și un cartier comercial din capitala Kiev. Serviciile de urgență din capitală spun că cel puțin patru persoane au fost ucise în urma atacurilor.

Primarul capitalei, Vitali Klitschko, a declarat că pompierii încă lucrează pentru stingerea unui incendiu de proporții la locul atacului.

