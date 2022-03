A 23-a zi de război. Mariupol, „șters de pe fața pământului”. Rusia se extinde spre vest. Victime în masă în sud, în timp ce Putin invocă „iubirea”. FOTO/VIDEO

UPDATE 3: Sirenele de raid aerian au răsunat toată noaptea în orașul Dnipro, deși nu au fost raportate lovituri în zonă, transmite BBC.

Rapoarte similare au venit din Zaporizhzhia, în sud, unde se îndreaptă sute de refugiați din cauza atacurilor din Mariupol.

Pentru a face față refugiaților, se înființează centre în depozite și spații de birouri, precum și în spitale.

UPDATE 2: Cel puțin 45 de persoane ar fi murit în urma unui atac cu rachete asupra unei cazărmi a armatei ucrainene din orașul Mykolaiv, din sudul țării.

Corespondentul BBC Andrew Harding, din Odesa, spune că cel puțin două rachete ar fi lovit cazărmile armatei din suburbiile nordice ale orașului. Eforturile de salvare sunt în curs de desfășurare.

Harding spune că barăcile erau folosite pentru antrenarea soldaților locali în orașul care a ținut piept unei ofensive rusești majore de-a lungul coastei Mării Negre.

„Mykolaiv a cunoscut săptămâni întregi de bombardamente intense, după ce trupele rusești au fost respinse din oraș. Forțele rusești au încercat apoi să ocolească orașul spre nord, dar au fost din nou zădărnicite de ucraineni. Mulți civili au fugit deja spre vest”, a mai transmis corespondentul BBC.

UPDATE 1: Primii refugiați din orașul port Mariupol, aflat sub asediu în sudul țării, au ajuns la Lviv, în vestul Ucrainei. Cei evacuați descriu scene de teroare din orașul care se află sub bombardamente rusești continue.

„Orașul este șters de pe fața pământului”, a spus Iulia Iashenko, în vârstă de 28 de ani, pentru BBC.

Iulia și părinții ei în vârstă se numără printre câteva sute de persoane care au ajuns în Lviv în această dimineață.

„Casa noastră a fost incendiată de artilerie. Trag cu totul în oraș, se folosesc toate armele. Este fum negru peste tot. Sunt cadavre peste tot și nu este nimeni care să le adune”, a afirmat refugiata.

Iulia a precizat că, după ce casa lor a fost incendiată, ea și părinții ei au căutat adăpost în teatrul din oraș timp de nouă zile – plecând chiar cu o zi înainte ca acesta să fie bombardat.

„Doar soarta a făcut ca noi să fim în viață. Am fi putut fi uciși oricând. Oamenii ne-au scos din oraș cu mașina lor pe coridorul verde [coridorul umanitar]. Nu ar trebui să fie așa. Spuneți lumii ce se întâmplă”, a spus Iulia.

Știre inițială: Vladimir Putin a susținut, în cea de-a douăzeci și treia zi de război în Ucraina, că a fost nevoie să scoată Crimeea din „poziția umilitoare în care a fost atunci când era în cadrul altui stat”, motiv pentru care a anexat-o în anul 2014.

„Însă nu este vorba doar despre asta, este vorba de ceea ce știm să facem mai departe, cum să facem mai departe și, în mod obligatoriu, trebuie să ne impunem toate planurile pe care ni le-am stabilit”, s-a exprimat președintele Vladimir Putin, adăugând că este important și modul în care acționează locuitorii din Crimeea și Sevastopol față de „neonaziști”.

Locuitorii Donbassului nu au fost de acord cu „lovitura de stat” cu pricina, motiv pentru care împotriva lor au fost organizate operațiuni militare de „pedepsire” și blocade, fiind „bombardați în mod sistematic”, a spus liderul de la Kremlin, susținând că aceste demersuri au reprezentant, de fapt, un „genocid”.

„Și pentru a salva oamenii de acest genocid și de aceste suferințe, acesta este de fapt și scopul acestei operațiuni militare pe care am început-o în Donbass și în Ucraina”, s-a exprimat președintele Vladimir Putin.

„Și, mă scuzați îmi vine în minte o scriere sfântă – nu există iubire mai mare decât atunci când îți dai sufletul pentru prietenii tăi. Și vedem cum acționează băieții noștri în mod direct, care sunt implicați în această operațiune. Aceste cuvinte sunt dintr-o scriere sfântă creștină și cei care împărtășesc religia noastră știu asta.

Totul constă în aceea că iubirea reprezintă o valoare universală pentru toate confesiunile din Rusia și pentru poporul nostru, în primul rând. Și cea mai bună confirmare a acestui lucru este felul în care luptă băieții noștri implicați în această operațiune militară. Umăr la umăr ajută, se susțin unul pe celălalt și, dacă trebuie, atunci își acoperă cu propriul corp fratele de lângă el, în fața gloanțelor. O astfel de unitate nu a mai fost de mult la noi.

Începerea operațiunii a coincis absolut întâmplător cu ziua de naștere a unei componente importante a statului nostru”, a mai spus președintele Rusiei, Vladimir Putin.

Între timp, în Ucraina se moare pe capete. Rusia a tras mai multe rachete în apropierea aeroportului internațional din Lviv, în vestul țării, distrugând o fabrică de reparații de avioane din vecinătate, potrivit oficialilor locali. Lviv este aproape de granița cu Polonia și a acționat ca un refugiu sigur pentru mii de refugiați.

Mai multe orașe mari s-au confruntat, de asemenea, cu noi atacuri aeriene. În orașul Harkov din estul țării, o clădire universitară și două blocuri de locuințe au fost bombardate, provocând moartea unei persoane și rănirea a 11.

Mai la sud, în Kramatorsk, două persoane au fost ucise și șase rănite într-un atac cu rachete. Iar în capitala Kiev, o persoană a fost ucisă după ce o rachetă doborâtă a explodat într-un cartier rezidențial.

Rusia a transmis că separatiștii din estul Ucrainei, cu ajutorul forțelor sale armate, „strâng lațul” în jurul orașului ucrainean Mariupol, în sudul Ucrainei. Se crede că zeci de mii de civili sunt blocați acolo.

Șeful pentru drepturile omului din Ucraina a spus că primii civili care se adăposteau într-un teatru bombardat din Mariupol au ieșit din dărâmături. Până în prezent, 130 de persoane au fost salvate, după atacul pe care Ucraina l-a atribuit Rusiei.

În altă ordine de idei, iată câteva imagini de la locul unde a avut loc o nouă explozie de rachete, vineri. S-a întâmplat în capitala Kiev. O persoană a fost ucisă și 19 au fost rănite când părți dintr-o rachetă rusă doborâtă au aterizat într-un cartier rezidențial din nordul orașului, au transmis autoritățile locale.

As a result of the remnants of a downed missile there was a fire in a residential building. Podolsky district of Kyiv.

On March 18, at 8:04, the Rescue Service 101 received a report of a fire in a 5-story residential building in the Podolsky district of the capital.#Ukraine pic.twitter.com/dC4jhkm7tI

— Cody Langford (@RealCodyLang) March 18, 2022