Alertă la Kremlin! Anonymous a piratat site-ul FSB. Hackerii au făcut publică o scrisoare adresată lui Putin despre fortificațiile rusești

Anonymous susține că a desfășurat cu succes un nou atac cibernetic asupra site-urilor guvernamentale rusești, inclusiv asupra FSB. Folosind expresia „Tango Down”, utilizată în armată pentru semnalarea doborârii la pământ a unui inamic, hackerii au prezentat public site-urile care au fost piratate.

Moscow.ru, Centrul analitic pentru guvernul Federației Ruse și Ministerul Sportului din Federația Rusă, precum și Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB), care este principala agenție succesoare a KGB-ului din Uniunea Sovietică, au fost preluate de Anonymous, au susținut hackerii.

Russian sites under attack [Tango Down]Moscow FSB Analytical Center for the Government of the Russian Federation Ministry of Sport of the Russian Federation #Anonymous #OpRussia pic.twitter.com/OLOMSNBvWr

Anonymous a dezvăluit, de asemenea, o scrisoare care ar fi fost trimisă de ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, lui Vladimir Putin, în care sunt prezentate informații referitoare la tăierea pădurilor ucrainene.

În textul scrisorii se arată: „Dragă Vladimir… Pentru a crea fortificații care să asigure formațiuni, unități militare ale Forțelor Armate ale Federației Ruse implicate într-o operațiune militară specială, este necesară tăierea pe terenurile de apărare și alte categorii, urmată de utilizarea lemnului rezultat de către Forțele Armate ale Federației Ruse”.

În continuare, se precizează că fondurile vor fi utilizate „în interesul apărării”.

Colectivul de hackeri și-a încheiat seria de tweet-uri cu o înjurătură în limba rusă la adresa președintelui: „Blyat Putin!”.

Putin and Shoigu plan to cut down and sell Ukrainian forests. This is stated in a letter from Russian Defense Minister Shoigu "On the possibility of felling on defense lands," which is addressed personally to Putin pic.twitter.com/b2SiuaLyF3

— Anonymous (@YourAnonNews) March 15, 2022