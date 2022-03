A 30-a zi de război. Infrastructura orașului Izyum, distrusă. Incendii uriașe și explozii în Kiev. Ucraina a reocupat orașe și poziții defensive la est de capitală. VIDEO/UPDATE

UPDATE 4: Forțele ucrainene au ocupat din nou orașe și poziții defensive la periferia estică a Kievului, a transmis, vineri, Ministerul britanic al Apărării.

„Forțele rusești s-au retras pe liniile de aprovizionare supraextinse, asta a permis Ucrainei să reocupe orașe și poziții defensive până la 35 de kilometri la est de Kiev”, a transmis instituția guvernamentală.

„Este probabil ca forțele ucrainene să continue să încerce să împingă forțele rusești înapoi de-a lungul axei nord-vestice de la Kiev spre aerodromul Hostomel”, au mai spus reprezentanții Ministerului britanic al Apărării.

Între timp, înaintarea forțelor rusești spre orașul portuar Odesa, de la Marea Neagră, a stagnat, a precizat ministerul.

„Forțele rusești încearcă în continuare să ocolească Mykolaiv în timp ce încearcă să se îndrepte spre vest, spre Odesa, progresul lor fiind încetinit de probleme logistice și de rezistența ucraineană”, se arată într-un comunicat citat de CNN.

UPDATE 3: Autoritățile ucrainene spun că în ultimele 24 de ore au izolat mai multe incendii și explozii provocate de bombardamentele rusești. Joi, serviciul de urgență de stat a stins 13 incendii în Kiev și șase în Harkov, provocate de loviturile rusești, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne.

Lucrătorii de urgență din Harkov au curățat, de asemenea, molozul din clădirile distruse și au luptat cu 25 de incendii de iarbă și alte flăcări în zone deschise.

Lucrătorii locali au reușit, de asemenea, să stăpânească un incendiu la un depozit de petrol din Kalynivka, un orășel situat la sud de Kiev.

În Luhansk, una dintre regiunile separatiste din estul țării, oficialii ucraineni au declarat că bombardamentele rusești au lovit peste 30 de clădiri, inclusiv mai multe blocuri turn, case și utilități.

UPDATE 2: Consilierul prezidențial ucrainean Aleksey Arestovici a transmis că trupele ruse au încercat să cucerească Chornobaevka pentru a zecea oară, dar asaltul s-a soldat din nou cu un eșec.

De asemenea, șeful administrației regionale de stat din Nikolaev, Vitaly Kim, a publicat un videoclip cu cea de-a 10-a înfrângere a invadatorilor ruși în Chornobaevka.

UPDATE 1: Rachetele rusești suferă o rată de eșec de până la 60%, au afirmat mai mulți oficiali americani anonimi într-un raport al Reuters. Eșecurile ar putea fi cauzate de orice, de la incapacitatea de lansare la eșecul de a exploda la impact.

Rata raportată, care nu a putut fi verificată independent, ar putea explica lupta Rusiei de a menține ritmul în invazia care durează de o lună.

Potrivit Statelor Unite, Rusia a lansat cel puțin 1.100 de rachete de la începutul războiului din Ucraina. Ei nu au spus câte și-au atins țintele și dacă au detonat cu succes. Rusia nu a răspuns la solicitările de comentarii ale Reuters.

Știre inițială: Este a treizecea zi de război, iar Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina avertizează că șefia politico-militară a Federației Ruse nu va pune capăt prea curând invaziei militare. În cadrul forțelor teroriste ale Rusiei se desfășoară activități de propagandă care impun ideea că războiul ar trebui să se termine până la data de 9 mai, conform sursei citate.

„În ciuda pierderilor semnificative și a personalului demoralizat, conducerea politico-militară a Federației Ruse nu refuză să continue războiul împotriva Ucrainei. Inamicul continuă să distrugă infrastructura orașelor și satelor pașnice din Ucraina, încălcând grosolan regulile războiului și neglijând respectarea dreptului umanitar internațional”, se arată în comunicatul emis de Statul Major General al Forțelor Armate din Ucraina.

Se remarcă faptul că în rândul personalului forțelor armate ale Federației Ruse desfășoară în mod constant o activitate de propagandă care impune opinia că războiul trebuie să se încheie până la 9 mai 2022.

Potrivit serviciului de presă al Statului Major General, marea majoritate a instituțiilor medicale ale Federației Ruse din localitățile din apropierea Ucrainei sunt ocupate de militarii răniți ai forțelor armate ruse care au participat la războiul cu Ucraina și au avut ciocniri cu unități ale forțelor de apărare.

În regim de urgență, inamicul va lua măsuri pentru a restabili capacitatea de luptă a unităților aeriene ale trupelor aeropurtate care au suferit pierderi critice atât în ceea ce privește efectivele, cât și echipamentele militare.

Se remarcă faptul că, în ciuda măsurilor active ale Serviciului Federal de Securitate, ale Rosguard și ale operațiunilor de informare și psihologice care operează pe teritoriul temporar ocupat al Ucrainei, ocupanții ruși se confruntă cu dificultăți enorme în controlarea populației din aceste teritorii. Încercările de a stabili un guvern pro-rus fals în rândul trădătorilor și colaboratorilor nu au niciun sprijin din partea populației locale, a transmis Statul Major al Ucrainei.

În plus, în republica nerecunoscută transnistreană-moldavă, curatorii ruși ai autorităților locale răspândesc zvonuri despre implicarea Transnistriei în războiul cu Ucraina.

În Republica Autonomă Crimeea, ocupată temporar, la sediul Brigăzii 126 Separate a Gărzii de Coastă, a avut loc o ceremonie de adio în același timp cu aproximativ 100 de membri ai unității care au murit. Evenimente similare au avut loc recent la Clubul Marinarilor din Sevastopol, unde și-au luat rămas bun de la pușcașii marini ai Flotei Mării Negre care au murit în războiul cu Ucraina.

Statul Major General a mai raportat că în orașul Donețk, regiunea Donețk, ocupanții au înființat o tabără de filtrare pentru civilii care încercau să părăsească Mariupol. Organele punitive ale FSB efectuează așa-numitele măsuri de filtrare împotriva deținuților. În zonele așezărilor Kreminna și Rubizhne au fost înregistrate fapte de evacuare forțată a cetățenilor ucraineni de către ocupanți și de deportare a acestora pe teritoriul regiunii Voronej.

În unele așezări din regiunea Cernihiv, care sunt ocupate temporar de forțele de ocupație, există fapte de confiscare a tractoarelor de la fermierii locali. Utilajele agricole sunt folosite pentru a evacua echipamentele ocupate de ocupanți.

În regiunea Harkov, un batalion-grup tactic din cadrul Regimentului 59 de tancuri al Districtului Militar de Vest, care opera în direcția Harkov, a fost supus focului artileriei ucrainene. Unitatea consolidată a suferit pierderi semnificative de oameni și echipamente.

În capitală, ucrainenii sunt îndemnați să își închidă sau să își blocheze bine ferestrele, din cauza unui incendiu în regiunea Kievului, potrivit serviciului de presă al Administrației de Stat.

„Există fum în districtele Sviatoshynskyi și Holosiivskyi”, a transmis Administrația de Stat din Kiev, îndemnând locuitorii să își închidă geamurile în special noaptea și în primele ore ale dimineții și, dacă este posibil, să nu se afle în aer liber. Dacă sunt disponibile, sistemele de aer condiționat și de purificare a aerului ar trebui să fie pornite, au transmis oficialii.

În cazul dificultăților de respirație și tuse, administrația de stat a orașului Kiev sfătuiește populația să apeleze la ajutorul unui medic. în urmă cu câteva ore, martorii oculari au raportat explozii în regiunea Kiev, iar pe rețelele de socializare ale ocupanților s-a vorbit despre un incendiu și o explozie la un depozit de petrol.

În primele ore ale zilei de 25 martie, forțele armate ucrainene au transmis că, în ziua precedentă, OTU „Est” a distrus aproape 130 de invadatori, nouă tancuri și șase vehicule de luptă de infanterie. Pe parcursul zilei, în zona de responsabilitate a grupului operațional și tactic „Est”, soldații ucraineni au respins cinci atacuri ale trupelor fasciste rusești și au distrus echipamente inamice.

„În urma luptelor au fost distruse următoarele: personal – până la 130, tancuri – 9, transportoare blindate de personal – 1, vehicule de luptă de infanterie – 6, ACS, tunuri – 5, societate pe acțiuni (lansator de grenade – n.r.) – 8, UR-77 (instalație autopropulsată sovietică cu reacție – n.r. .) – 1. O altă parte a răului fascist rus arde deja în iad. Nu veți fi iertați, iar toate crimele vor fi pedepsite”, se arată într-un comunicat emis de OTU „Est”.

Confruntările intense din jurul orașului Izyum au lăsat o mare parte din oraș distrus, spun oficialii orașului, noi imagini din satelit dezvăluind amploarea devastării din orașul din estul Ucrainei. Materialele au fost realizate joi de către reprezentanții Maxar Technologies.

Ele arată un crater masiv cu o lățime de aproximativ 12 metri pe un câmp din zona centrală a orașului. Resturile arse ale unei școli se află pe o parte a craterului, iar pe cealaltă parte se află un teren de fotbal. O parte a unui spital de peste drum se observă a fi, de asemenea, distrusă.

Orașul a fost ținta focurilor, în timp ce Rusia încerca și încearcă în continuare să lege progresele făcute în regiunea Harkov din nordul Ucrainei de bastionul său din estul îndepărtat al țării.

Adjunctul consiliului Max Strelnyk a declarat, joi, pentru CNN că orașul a fost „complet distrus” de avioanele și artileria rusească, chiar dacă în interiorul Izyumului au continuat lupte aprige pentru controlul terenului.

La nord de școală, în imaginile din satelit, o clădire mare de cazane și toate clădirile rezidențiale din apropiere apar distruse. Nu pare să existe nicio țintă militară identificabilă în această parte a centrului Izyum.

La aproximativ 5 kilometri la nord-vest de Izyum, un convoi de artilerie autopropulsată rusă este surprins deplasându-se spre oraș.

Trupele rusești controlează acum sectoarele orașului de pe malul nordic al râului Seversky Donets, care împarte Izyum în două, a declarat Strelnyk. Ucrainenii controlează sectoarele orașului de pe malul sudic al râului.

La cinci kilometri nord-est de oraș, artileria autopropulsată rusă este, de asemenea, surprinsă poziționată pe un câmp, cu turelele îndreptate spre centrul orașului Izyum.

O altă imagine arată că două poduri pentru vehicule care traversează râul Seversky Donets au fost parțial distruse, în ceea ce pare a fi o lovitură intenționată pentru a opri un avans rusesc peste râu.

Dar rușii au găsit o cale de ocolire și acum avansează spre oraș dinspre sud.

Pentru a ocoli podurile aruncate în aer, rușii au ridicat două poduri de pontoane peste râul Seversky Donets pentru a înconjura orașul. Nu la mare distanță de aceste poduri, pe malul sudic al râului, un convoi de tancuri este surprins deplasându-se de-a lungul unei autostrăzi spre sectoarele controlate de ucraineni din Izyum.

Institutul pentru Studiul Războiului a transmis că forțele rusești au făcut progrese constante în orașul Mariupol, aflat sub control în sudul țării, intrând în zona centrală a orașului pe 24 martie. Orașul portuar, considerat crucial pentru campania Rusiei, a fost încercuit de trupele rusești de la începutul lunii martie.

Pe măsură ce situația se deteriorează în Mariupol, autoritățile locale ucrainene au părăsit orașul pentru a coordona mai bine operațiunile regionale, afirmă ISW, care este un grup militar de reflecție independent cu sediul în SUA.

Acesta a precizat că forțele rusești au continuat, de asemenea, să bombardeze Harkov și au lovit un punct de livrare a ajutorului umanitar, raportându-se ulterior șase morți și 15 răniți, și au asigurat câteva progrese minore în regiunile Donețk și Luhansk.

Dar a remarcat, de asemenea, atacul de succes al Ucrainei asupra navelor rusești în portul ocupat Berdyansk, adăugând că Ucraina a forțat trupele rusești să treacă în defensivă la nord-vest de capitala Kiev și a împiedicat Rusia să încercuiască regiunea Cernihiv.

