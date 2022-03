A 33-a zi de război. Vladimir Putin și „scenariul coreean”. Cum avansează forțele ruse în Ucraina? Harta regiunilor atacate de inamici. FOTO/UPDATE

UPDATE 5: Navele rusești pregătesc atacuri cu rachete împotriva unor ținte ucrainene, a transmis Ministerul ucrainean al Apărării.

„Navele flotei din Marea Neagră a Federației Ruse își desfășoară sarcinile în zonele desemnate din zonele operaționale ale Mării Negre și ale Mării Azov”, se arată într-un comunicat al instituției guvernamentale.

„Unele nave au intrat într-o zonă închisă, probabil pentru a efectua lovituri cu rachete împotriva unor instalații din Ucraina”, a mai transmis Ministerul ucrainean al Apărării.

Trupele rusești se concentrează pe păstrarea pozițiilor și încearcă să se regrupeze pentru a-și spori capacitățile ofensive, potrivit raportului.

Acesta a precizat că Rusia se regrupează pentru a avansa spre granițele administrative ale regiunilor Donețk și Luhansk, care sunt parțial controlate de separatiștii susținuți de Rusia.

UPDATE 4: Mai multe informații despre acuzațiile Ucrainei potrivit cărora Rusia a mutat cu forța mii de civili din Mariupol, orașul-port strategic devastat de bombardamentele rusești.

În timp ce multe persoane au reușit să scape din orașul asediat, parlamentarul ucrainean Inna Sovsun spune că alte 160.000 de persoane sunt încă blocate acolo.

De asemenea, ea spune că 20.000 de persoane ar fi fost duse în Rusia împotriva voinței lor.

„Practic, au fost pur și simplu răpiți de statul rus”, s-a exprimat ea.

Sovsun spune că situația din Mariupol este „foarte tensionată”, adăugând că înțelege că principalele progrese făcute de forțele rusești în acest moment sunt în regiunea Donbas.

UPDATE 3: Primarul din Irpin, un oraș situat la nord-vest de Kiev, a declarat că forțele ucrainene au preluat, luni, controlul total al orașului. Orașul, care se află la doar 20 km de capitală, a fost scena unora dintre cele mai importante lupte pentru viitorul Kievului.

„Avem vești bune astăzi – Irpin a fost eliberat”, a declarat primarul Oleksandr Markushyn într-o postare video pe rețelele de socializare. „Înțelegem că vor fi mai multe atacuri asupra orașului nostru, dar îl vom apăra cu curaj”, a adăugat el.

UPDATE 2: Luptele din apropierea Kievului perturbă alimentarea cu energie electrică. Potrivit administrației de stat a orașului Kiev, ca urmare a luptelor din apropierea Kievului, două linii electrice de înaltă tensiune au fost avariate, lăsând mai multe cartiere din vestul Kievului fără curent electric.

UPDATE 1: Novaya Gazeta, ultimul organ de presă rusesc independent, a declarat că își va întrerupe activitățile online și tipărite până la sfârșitul așa-numitei „operațiuni militare speciale” a Rusiei în Ucraina. Ziarul spune că a primit astăzi un al doilea avertisment din partea autorității ruse de supraveghere a comunicațiilor de stat, Roskomnadzor.

Publicația a primit primul avertisment cu privire la etichetare pe 22 martie, în aceeași zi în care redactorul său șef, Dmitri Muratov, a declarat că își va scoate la licitație medalia de la Premiul Nobel pentru Pace pentru a strânge bani pentru refugiații ucraineni.

Două avertismente din partea Roskomnadzor pot duce la pierderea licenței pentru mass-media în Rusia.

Novaya Gazeta a participat, duminică, la interviul acordat de presa rusă președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, dar nu a publicat materialul. Organismul de supraveghere a presei din Rusia avertizase asupra posibilelor consecințe în cazul în care l-ar fi publicat.

Știre inițială: Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat, în cea de-a treizeci și treia zi de război, că speră ca discuțiile dintre Rusia și Ucraina să fie fructuoase, dar – a spus el – ar fi contraproductiv ca președinții Zelensky și Putin să se întâlnească în acest moment. Zelensky a declarat că este dispus să ia în considerare posibilitatea ca Ucraina să adopte un statut neutru, dar suveranitatea și păstrarea teritoriului rămân prioritare în negocierile purtate.

Reprezentanții țărilor aflate în conflict militar au hotărât ca discuțiile să aibă loc săptămâna aceasta față în față, deoarece un astfel de cadru „permite desfășurarea discuțiilor într-un mod mai concentrat, mai strâns și mai semnificativ”, potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Acesta a mai precizat că negocierile ar putea să înceapă marți. Delegația rusă se va deplasa, luni, spre Turcia, care va găzdui discuțiile.

„Din păcate, nu putem spune că au existat realizări sau progrese semnificative până acum”, a adăugat purtătorul de cuvânt al președintelui rus, Dmitri Peskov.

Între timp, forțele rusești se regrupează și încearcă să creeze un „coridor” în jurul Kievului, potrivit adjunctului ministrului ucrainean al apărării, care a spus, luni, că inamicii vor să blocheze rutele de aprovizionare, pe fondul luptelor continue în jurul suburbiilor Kievului.

Consilierul prezidențial ucrainean Mihail Podoliak a declarat că orașele Lutsk, Harkov, Zhytomyr și Rivne s-au numărat printre localitățile lovite duminică de rachete rusești.

„Tot mai multe rachete în fiecare zi. Mariupol sub bombardamentul ‘covorului’. Rusia nu mai are o limbă, umanism, civilizație. Doar rachete, bombe și încercări de a șterge Ucraina de pe fața pământului”, a transmis consilierul prezidențial.

Luni dimineață au fost raportate explozii puternice în capitala ucraineană, urmate de sirene care alertau populația să se adăpostească.

Atacuri au avut loc, în continuare, și în Mariupol. Cele mai multe dintre câștigurile militare ale Rusiei în apropierea orașului portuar Mariupol se află în zonele sudice, potrivit celei mai recente actualizări a serviciilor de informații din Marea Britanie.

În continuarea raportului, Ministerul britanic al Apărării a declarat că nu a existat „nicio schimbare semnificativă în ceea ce privește dispozițiile forțelor ruse în Ucraina ocupată”.

În ceea ce privește regiunea Harkov, o înregistrare video de aproape șase minute filmată în zonă a stârnit reacția autorităților. În material sunt surprinși presupuși soldați ucraineni care împușcă bărbați aflați în genunchi și despre care se crede că sunt ruși. Întrebat despre acest videoclip, un consilier prezidențial de rang înalt, Oleksiy Arestovych, a declarat: „Guvernul ia acest lucru foarte în serios și va exista o anchetă imediată. Suntem o armată europeană și nu ne batem joc de prizonierii noștri. Dacă se dovedește că acest lucru este real, este un comportament absolut inacceptabil”.

În altă ordine de idei, șeful serviciilor de informații militare ucrainene a declarat că președintele Vladimir Putin ar putea căuta să rupă Ucraina în două – precum Coreea de Nord și Coreea de Sud.

Generalul de brigadă Kyrylo Budanov a declarat că operațiunile Rusiei în jurul Kievului au eșuat și că acum este imposibil pentru armata rusă să răstoarne guvernul ucrainean. Războiul lui Vladimir Putin s-a concentrat acum asupra sudului și estului țării, a spus el.

„(Forțele rusești – n.r.) vor încerca să impună o linie de demarcație între regiunile neocupate și cele ocupate ale țării noastre. De fapt, este o încercare de a crea Coreea de Nord și Coreea de Sud în Ucraina”, a spus generalul.

Nu la mult timp după ce analiștii militari au anunțat că orașul Lviv se pregătește de război, cel puțin cinci persoane ar fi fost rănite după ce cel puțin două rachete au lovit regiunea, în weekend.

March 26. Oil depot in Lviv after Russians missiles bombing.

For 14 hours, firefighters put out the fire.

Photo @SESU_UA pic.twitter.com/HJhEY7PJar

— Андрій Садовий (@AndriySadovyi) March 27, 2022