Economie Domeniul cel mai bine plătit din România







Domeniul IT este recunoscut în România ca fiind unul cu salarii mult peste restul salariilor. Programatorii au, de asemenea, mai multe avantaje. Pe lângă salariul foarte mare, au și alte facilități: pot lucra de acasă sau de oriunde s-ar afla.

Domeniul IT, cel mai bine plătit din România

Ca în orice domeniu de activitate, diferă salariile de la un angajat la altul, în funcție de poziția și experiența pe care o are. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a vorbit recent despre domeniul cel mai competitiv unde salariile sunt pe măsură.

„Dacă discutăm despre persoane care lucrează în domeniul IT, de exemplu, să știți că și în România se câștigă bine, și în România acest domeniu este unul dintre cele mai competitive”, a declarat ministrul Muncii.

Domeniul IT, cel mai bine plătit. Sursa foto: Pixabay

Numărul de specialişti IT a înregistrat o creştere constantă

În domeniul IT din România, angajații sunt foarte bine plătiți, mai ales dezvoltatorii software. Aceștia pot avea salarii mai mari sau mai mici, în funcție de nivelul de experiență și specializare specifică.

„Numărul de specialişti IT angajaţi în România a înregistrat o creştere constantă în ultimii ani, fiind unul dintre sectoarele cu cele mai mari salarii, dar şi cu un grad mare de mobilitate a forţei de muncă.

În acest sens, studiul „Cum e să lucrezi în IT în 2024”, realizat de platforma de recrutare online bestjobs în parteneriat cu Orion Innovation, lider global de servicii şi soluţii IT, conturează profilul angajatului în IT şi provocările pe care activitatea profesională în acest domeniu le ridică.

Astfel, 3 din 5 angajaţi în IT&C consideră 2024 un an care va aduce schimbări semnificative în industria IT. Salariul (30%), posibilităţile de dezvoltare şi creştere (20%), flexibilitatea modului de lucru (15%) şi pachetul de beneficii (13%) sunt cele mai importante criterii de care specialiştii în IT ţin cont în acceptarea unei oferte de angajare”, arată bestjobs în anilza sa.

Domeniul IT din România, pe locul doi în Europa ca număr de angajați

În România, în luna august 2023, figurau 240.800 angajaţi în IT&C, 82% dintre ei având până în 34 de ani, potrivit datelor Eurostat. Astfel, România se situează pe locul 2 în Europa ca număr de specialişti angajaţi în IT şi pe locul 5 în rândul ţărilor UE ca procent de femei cu studii în IT&C, ce activează ca specialişti IT (29,9%).

Conform studiului realizat de bestjobs şi Orion Innovation, „pentru angajaţii în IT, salariul şi beneficiile extrasalariale sunt motivele care îi determină să rămână sau nu la actualul loc de muncă, 55% dintre respondenţi aşteptând o creştere de minim 10% a salariului în acest an. Salariul mediu net pentru un specialist IT junior (0-2 ani experienţă) porneşte de la 800 euro net şi poate ajunge la peste 3.000 euro net, în cazul unui specialist IT senior”.

Domeniul IT, cel mai bine plătit. Sursa foto: Pixabay

Salariul mediu pleacă de la 800 euro net și ajunge la 3.000 euro net

Potrivit studiului realizat de bestjobs şi Orion Innovation, pentru angajaţii în IT, salariul şi beneficiile extrasalariale sunt motivele care îi determină să rămână sau nu la actualul loc de muncă, 55% dintre respondenţi aşteptând o creştere de minim 10% a salariului în acest an. Salariul mediu net pentru un specialist IT junior (0-2 ani experienţă) porneşte de la 800 euro net şi poate ajunge la peste 3.000 euro net, în cazul unui specialist IT senior.

Domeniul IT are și multe beneficii, pe lângă salariile mari

Analiza mai arată că în topul beneficiilor pe care le primesc la locul de muncă, ca parte din pachetul salarial, se numără:

program şi mod de lucru flexibil,

tichete de masă,

acces la servicii medicale private,

asigurare medicală,

cursuri de specializare şi dezvoltare personală.

Pe lângă acestea, angajaţii IT îşi doresc să primească şi al 13-lea salariu, bonusuri de performanţă, suport în certificări profesionale, pensie privată sau acţiuni în companie, informează antena3.ro.