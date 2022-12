2022, an fabulos pentru canotajul românesc. Performanță istorică pentru Ioana Vrînceanu şi Denisa Tîlvescu

În luna august, sportivele Ioana Vrînceanu şi Denisa Tîlvescu, au făcut istorie la Munchen, în finala Campionatului European de canotaj. Ele au câștigat proba de dublu rame, cu timpul de 07 min 34 sec 41/100, după ce au plecat de pe culoarul al patrulea. Denisa Tîlvescu şi Ioana Vrînceanu au fost urmate, pe locurile secunde, de echipajele Marii Britanii şi Ţărilor de Jos.

„Cursele de la Campionatul European au fost foarte bune, pot spune. Cumva vremea a fost acolo nefavorabilă, pentru că a fost vânt, dar ne-am descurcat foarte bine și am făcut față situației”, a mărturisit Ioana Vrînceanu, după obținerea medaliei, în vară.

Cele două românce au depășit echipajul din Marea Britanie, care a condus cursa încă de la început și pînă spre final, pe ultimii 200 de metri. Echipajul Tîlvescu și Vrînceanu a făcut diferența și s-au impus, depășindu-le pe canotoarele rivale.

„Anul 2022, pentru mine, pot să spun că a fost cel mai bun an de până acum. Am obținut două medalii la Campionatele Europene și o medalie și un loc 4 la Campionatul Mondial. A fost pentru prima dată când am concurat la ambele, în două probe și a fost și pentru prima dată când am concurat la un campionat de seniori, într-o probă olimpică”, a spus Ioana Vrînceanu.

Bilanțul României la Campionatul European de Canotaj

În total, la Campionatul European de Canotaj de la Munchen, România a obținut un număr de 8 medalii, din care 5 de aur și trei de bronz. Pe lângă cele două campioane, a mai obținut medalie de aur echipajul feminin de 8+1 al României, dar și canotoarea Ionela Cozmiuc care s-a impus în cursa de simplu feminin, categoria ușoară. Tot medalie de aur a obținut România la proba de dublu vâsle feminin prin Simona Radiș și Ancuța Bodnar.

În proba de dublu rame masculin (M2-) a Campionatelor Europene de Canotaj de la Munchen, Germania, aurul a fost obținut de echipajul compus din Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan. Cei doi au scos un timp 06 min 44 sec 28/100, devansând în finală Marea Britanie (06:46.52) şi Spania (06:49.13).

Echipajul de patru vâsle feminin, compus din Mădălina Bereș, Iuliana Buhuș, Magdalena Rusu și Amalia Bereș au obținut bronzul. Acestea au fost cronometrate cu timpul de 06 min 53 sec 83/100. Mihăiță Țigănescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Florin Lehaci au cucerit tot bronzul în proba de patru rame masculin (M4-).