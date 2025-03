Monden ⁠Rețeta de clătite proteice a Alinei Eremia. Cum se menține în formă artista







Cântăreața, Alina Eremia, are un întreg arsenal pe care îl foloseștee atunci când vine vorba de a se menține în formă. De la număratul caloriilor până la inventantul de rețete, artista nu se dă în lături de la nimic.

Alina Eremia, pe val în bucătărie

Cântăreața a explicat că este gurmandă, drept urmare a trebuit să ia măsuri legat de acest aspect cu ani în urmă. ” Nu am un regim alimentar strict, dar îmi număr caloriile. Inițial când mi am propus să scap de surplusul de kilograme, adică vreo 10 , m-am ambiționat. Mi-am setat o intenție și mi-am spus că vreau un stil de viață sănătos. Mi-am dat seama că dacă încep de la o vârstă fragedă, o să-mi fie mult mai simplu mai târziu. Am o aplicație unde introduc caloriile.

După care a devenit un reflex. Un an de zile mi-am cântărit mâncarea. Apoi am învățat ochiometric cam câte grame are o bucată de pui. E un fel de a supraveghea ceea ce mănânc. Am tendința să dau iama în dulciuri. Ulterior le-am înlocuit cu dulciuri pe bază de ștevia și tot felul de înlocuitori. Vreau să îmi țin chestia asta sub control, am tendința de a exagera pentru că iubesc ciocolata, mă face fericită”, a explicat ea în cadrul unui podcast.

Clătite cu ovăz

De altfel, aceasta le-a explicat internauților și care este rețeta ei de clătite proteice. ”Nu pot să zic că știu să fac ciocolată de casă, dar știu să fac clătite foarte bune. Mă pricep să le fac. Sunt clătite proteice, dar sunt la fel de gustoase. Vă dau rețeta notați: șase albușuri de ou. 150 de mililitri de lapte, eu pun lapte normal, dar se poate folosi și lapte vegetal. 60 de grame de ovăz, un pliculeț de zahăr vanilat.

Se bagă totul la blender. Apoi pun ulei de cocos în tigaie și le coc la fel ca pe cele normale. Ies atât de bune, mai ales cu magiun de prune. Sunt un desert senzațional”, a mai spus ea.