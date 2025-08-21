Actualitate ⁠Care sunt procedurile de plată a orelor suplimentare pentru polițiști







Munca suplimentară a polițiștilor care nu poate fi compensată cu timp liber, va fi compensată financiar, după cum prevede un proiect MAI. Cu toate acestea există anumite condiții pe care angajațul trebuie să le îndeplinească.

Ordinul MAI stabilește faptul că va fi urmată o anumită procedură pentru plata orelor sumplimentare. Este vorba despre timpul acela care nu pot fi ”răscumparat” cu timp liber, drept urmare vor fi remunerat. Acest lucru se va face prin intermediul unui raport. Documentul va fi întocmit de șeful unității și aprobat de ordonatorul principal de credit și va fi unul justificativ.

Dacă este vorba despre muncă prestată pentru ordonatorii terțiari sau secundași de credite, procedura implică mai multe acte. Respectiv întocmirea raportului de către ordonatorul în cauză cu aprobările ierarhice corespunzătoare până la ordonatorul principal de credite.

Potrivit proiectului, raportul trebuie să fie înspoțit de un centralizator lunar al personalului care a prestat munca suplimentară. Acest document va fi întocmit de șeful direct și va fi aprobat de ordonatorul de credite al unității.

De asemenea în Ordinul MAI sunt și prevederi legate de foștii angajați ale căror raporturi de muncă au încetat. Drept urmare în ceea ce îi privește pe aceștia, plata majorării salariale se efectuează în momentul în care ei vor primi ultimele drepturi salariale. În cazul în care este vorba despre detașări în interiorul ministerului, atunci unitatea cedentă va comunica orele suplimentare necompensate unității care preia angajatul.

Aceasta din urmă va decide dacă poate acorda timpul liber corespunzător sau va acorda bani, așa cum este menționat mai sus. Ordonanța vine să completeze legislația din 2024 cu privire la menținerea salariilor și alte drepturi pentru acest tip de personal. În aceiași categorie sunt incluși militarii, polițiștii de penitenciare din instituțiile publice de apărare, ordine publică și securitate națională.