Ziariștii din Ungaria, comentarii ample după Csikszereda - FCSB. Cum s-a văzut piedica pusă de ciucani campioanei

Ziariștii din Ungaria, comentarii ample după Csikszereda - FCSB. Cum s-a văzut piedica pusă de ciucani campioaneiFCSB. Sursa foto: Facebook
Egalul dintre Csikszereda și FCSB, scor 1-1, din etapa a 9-a a Superligii, a fost comentat și de presa din Ungaria. Jurnaliștii de la cotidianul Nemzeti Sport au remarcat că, după un început anost de meci, oaspeții au acoperit mai bine terenul și au dominat. Dar, defensiva gazdelor a făcut față foarte bine atacurilor „roș-albaștirlor”.

Egalul dintre Csikszereda și FCSB, comentat de presa din Ungaria

„FK Csikszereda a terminat la egalitate, 1–1, pe teren propriu cu campioana en-titre FCSB, în etapa a 9-a a Superligii României.

Ambele echipe au început într-un ritm lent, primele 20 de minute fiind caracterizate de pase prudente de-o parte și de alta. Treptat, însă, bucureștenii au început să pună presiune pe defensiva gazdelor. Apărarea ciucană a rezistat bine, iar atunci când acțiunile FCSB au ajuns la finalizare, portarul Pap Eduard a intervenit excelent, inclusiv printr-un tackling spectaculos la Darius Olaru, care se pregătea să șuteze din poziție bună”, a notat sursa citată.

Defensiva gazdelor a făcut față

„Din contraatacurile Csikszeredei, doar acțiunea lui Bakos Ervin s-a încheiat cu șut, dar FK a reușit să gestioneze mingea. Doar înainte de pauză a fost serios presată, când Pap a scos spectaculos lovitura de cap a lui Daniel Bîrligea.

La pauză, FCSB a făcut trei schimbări, iar deși repriza secundă a început cu șuturi periculoase de la distanță ale ciucanilor, după zece minute oaspeții au deschis scorul prin Malcom Edjouma, care a înscris cu o lovitură de cap după un corner”, au mai scris maghiarii.

„Finalul a fost nebun”

Iar finalul partidei a fost „nebun”, după cum au scris jurnaliștii de la Nemzeti Sport. „Egalarea a venit până la urmă după o gafă a apărării bucureștene: la un corner executat de Anderson, mingea s-a deviat succesiv din Vlad Chiricheș în Alexandru Pantea și a intrat în poartă.

Finalul a fost nebun, cu mari ocazii ratate de ambele părți: Pap a blocat șutul lui Mamadou Thiam din apropiere, iar la cealaltă poartă Târnovanu a respins lovitura lui Dusinszki Szabolcs, care se îndrepta spre colțul stâng”.

