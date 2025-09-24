Social

Zeci de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. Cauzele, analizate de veterinari

Zeci de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. Cauzele, analizate de veterinari
Zeci de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu, județul Caraș-Severin. Primele verificări făcute de autoritățile veterinare arată că o infestare parazitară severă ar putea fi principala cauză. „Este adevărat că pierderea a 21 de exemplare reprezintă o problemă, dar situația devine critică doar dacă rata mortalității depășește 10-15% din populația totală”, a spus prefectul județului, Ioan Dragomir, potrivit Radio România Reșița.

Probele, trimise la București

Direcția Sanitar-Veterinară Caraș-Severin a prelevat probe biologice și le-a trimis la Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală din București pentru analiză. Testele au arătat o infestare parazitară masivă, asociată cu bacterii precum „Clostridium perfringens” și streptococi.

„În urma examinărilor necropsice și a analizelor de laborator s-a constatat o infestare parazitară masivă. La examenul bacteriologic au fost izolate specii precum Clostridium perfringens și streptococi. În total, au fost identificate 21 de cadavre de zimbri. Două au fost trimise la neutralizare într-o unitate autorizată, iar celelalte 19 au fost îngropate. Operațiunea de neutralizare s-a încheiat la 19 septembrie 2025, iar de atunci nu au mai fost raportate cazuri noi”, a afirmat Pavel Borchescu, directorul DSVSA Caraș-Severin.

Pentru a evita atragerea prădătorilor, autoritățile au acționat rapid: două dintre cadavre au fost incinerate, iar celelalte au fost îngropate într-o zonă sigură din comuna Armeniș.

Prefectul județului, despre incidentul din Munții Țarcu

Prefectul județului, Ioan Dragomir, a anunțat că situația este atent monitorizată de o echipă mixtă din care fac parte instituții locale și ONG-uri de mediu, respectiv DSVSA Caraș-Severin, Garda de Mediu, Garda Forestieră și Asociația WeWilder.

Deși pierderea este mare, experții spun că populația de aproximativ 300 de zimbri rămâne stabilă, iar proiectul de conservare este în continuare considerat un succes la nivel european.

Situația, atent monitorizată

Chiar dacă incidentul afectează programul de repopulare, proiectul de reintroducere a zimbrului în sălbăticie este în continuare privit ca un succes.

„Este adevărat că pierderea a 21 de exemplare reprezintă o problemă, dar situația devine critică doar dacă rata mortalității depășește 10-15% din populația totală. În prezent, există aproximativ 300 de zimbri în libertate. Analizele au arătat că nu a fost vorba despre otrăvire, ci de o infestare masivă cu mai multe specii de paraziți”, a mai spus prefectul.

