Zeci de deținuți, eliberați în Venezuela în baza legii de amnistie

Familii detinuti politici, Venezuela / sursa foto: captură video
Autorităţile din Venezuela au eliberat duminică zeci de persoane aflate în închisoare în baza noii legi de amnistie adoptate recent, într-o mișcare care reflectă presiunile internaţionale, în special ale Statelor Unite, asupra guvernului de la Caracas. Conform organizației neguvernamentale Foro Penal, cel puțin 20–30 de deţinuți au fost puși în libertate în ultimele ore.

Mai mulți deținuți, eliberați din Venezuela

Printre persoanele eliberate se află și opozanți cunoscuți și aliați ai liderilor opoziției, potrivit unor relatări recente.

Aceasta continuă o serie de puneri în libertate ce au început după ce adunarea națională de la Caracas a adoptat o lege de amnistie menită să beneficieze deținuților politici și persoanelor urmărite penal pentru implicare în contexte de tensiuni politice din ultimii ani. Legea a fost adoptată cu susținere largă, în ciuda criticilor privind limitele sale.

Venezuela

Sursă foto: X.com

Noua legislație a fost promulgată după un an marcat de schimbări dramatice în politica venezueleană, inclusiv după capturarea fostului președinte Nicolás Maduro în urma unei operațiuni militare americane.

În acest context, guvernul interimar condus de Delcy Rodríguez a susținut că amendamentul legal deschide calea pentru reconciliere națională și pace socială, deși organizațiile de apărare a drepturilor omului atrag atenția că mulți deținuți rămân încă în custodie și că procesul este lent.

Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez / sursa foto: captură video

Cifre și proceduri

Potrivit liderilor parlamentari, peste 1.500 de persoane au depus cereri în termenii noii legi de amnistie și sunt în curs de examinare, iar sute dintre acestea au început deja să fie puse în libertate. Această cifră include politicieni, activiști, jurnaliști și alți cetățeni închiși pentru diferite acuzaţii legate de activități politice sau contestare a autorităţii statului.

Ce prevede legea

Totuși, legea prevede excluderi controversate: cei condamnați pentru infracțiuni grave, precum omor, trafic de droguri sau abuzuri grave ale drepturilor omului, precum și persoane asociate cu acţiuni armate împotriva statului, nu sunt eligibili pentru amnistie.

Acest lucru a generat critici din partea unor grupuri de opoziţie și apărători ai drepturilor civile, care consideră că legea rămâne incompletă și discriminatorie.

Lideri ai opoziţiei venezuelene și membri ai societății civile au salutat unele eliberări, dar au subliniat că procesul trebuie extins și condus într-un mod mai transparent. Aceștia cer ca legea să fie aplicată fără discriminare și să acopere toate persoanele care au fost deţinute pentru opinii politice sau implicare în proteste.

Proiecte speciale