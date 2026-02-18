Amânare în cazul procesului lui Nicolas Maduro. Când are înfățișare fostul președinte al Venezuelei

Decizie luată de magistrați în cazul procesului lui Nicolas Maduro (63 de ani), fost președinte al Venezuelei. Următoarea înfățișare ar fi trebuit să se petreacă în ziua de 17 martie, dar termenul a fost amânat pentru data de 26 martie, conform AFP.

La originea acestei cereri de amânare, acordată de judecătorul de caz, Parchetul a invocat „probleme de planificare şi logistică”, fără a face alte precizări.

Fostul lider de la Caracas a compărut prima dată în faţa justiţiei americane pe 5 ianuarie, la două zile după capturarea sa în timpul unei operaţiuni militare americane în Venezuela. El a pledat nevinovat la acuzaţiile de trafic de droguri şi a declarat că este prizonier de război.

Soţia sa, Cilia Flores (69 de ani) a pledat la rândul său nevinovată şi va compărea de asemenea pe 26 martie în faţa tribunalului. Nicolas Maduro a condus Venezuela în regim dictatorial între martie 2013 şi ianuarie 2026. Ţara este prezidată în prezent de Delcy Rodrigues, care i-a fost vicepreşedintă lui Nicolas Maduro începând din anul 2018.

Conform informațiilor apărute săptămâna trecută, în mai multe publicații internaționale, modelul de inteligență artificială Claude, dezvoltat de compania americană Anthropic, a fost accesat de Pentagon în cadrul operațiunii clasificate care a vizat capturarea lui Nicolás Maduro în Venezuela.

Claude a fost utilizat printr-o colaborare tehnologică cu firma Palantir Technologies, ale cărei platforme sunt folosite de departamente ale Apărării și de agențiile federale din Statele Unite ale Americii.

Operațiunea militară a început la începutul lunii ianuarie 2026 și a dus la arestarea lui Maduro și a soției sale în Caracas, capitala Venezuelei, după un raid complex care a implicat și bombardamente în mai multe puncte ale metropolei.