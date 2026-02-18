International

Amânare în cazul procesului lui Nicolas Maduro. Când are înfățișare fostul președinte al Venezuelei

Comentează știrea
Amânare în cazul procesului lui Nicolas Maduro. Când are înfățișare fostul președinte al VenezueleiMaduro Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Decizie luată de magistrați în cazul procesului lui Nicolas Maduro (63 de ani), fost președinte al Venezuelei. Următoarea înfățișare ar fi trebuit să se petreacă în ziua de 17 martie, dar termenul a fost amânat pentru data de 26 martie, conform AFP.

Amânare în cazul procesului lui Nicolas Maduro. Când are înfățișare fostul președinte al Venezuelei

La originea acestei cereri de amânare, acordată de judecătorul de caz, Parchetul a invocat „probleme de planificare şi logistică”, fără a face alte precizări.

Fostul lider de la Caracas a compărut prima dată în faţa justiţiei americane pe 5 ianuarie, la două zile după capturarea sa în timpul unei operaţiuni militare americane în Venezuela. El a pledat nevinovat la acuzaţiile de trafic de droguri şi a declarat că este prizonier de război.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Și soția sa, Cilia Flores, a pledat nevinovată

Soţia sa, Cilia Flores (69 de ani) a pledat la rândul său nevinovată şi va compărea de asemenea pe 26 martie în faţa tribunalului. Nicolas Maduro a condus Venezuela în regim dictatorial între martie 2013 şi ianuarie 2026. Ţara este prezidată în prezent de Delcy Rodrigues, care i-a fost vicepreşedintă lui Nicolas Maduro începând din anul 2018.

Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Un sat din Spania, vândut la prețul unui apartament din București. Se află pe malul Oceanului Atlantic
Un sat din Spania, vândut la prețul unui apartament din București. Se află pe malul Oceanului Atlantic

Inteligența artificială a fost folosită la operațiunea de prindere a președintelui

Conform informațiilor apărute săptămâna trecută, în mai multe publicații internaționale, modelul de inteligență artificială Claude, dezvoltat de compania americană Anthropic, a fost accesat de Pentagon în cadrul operațiunii clasificate care a vizat capturarea lui Nicolás Maduro în Venezuela.

Claude a fost utilizat printr-o colaborare tehnologică cu firma Palantir Technologies, ale cărei platforme sunt folosite de departamente ale Apărării și de agențiile federale din Statele Unite ale Americii.

Operațiunea militară a început la începutul lunii ianuarie 2026 și a dus la arestarea lui Maduro și a soției sale în Caracas, capitala Venezuelei, după un raid complex care a implicat și bombardamente în mai multe puncte ale metropolei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:41 - Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
08:31 - Un sat din Spania, vândut la prețul unui apartament din București. Se află pe malul Oceanului Atlantic
08:23 - Documentul publicat de Ministerul Energiei arată clar ce ne așteaptă de la 1 aprilie
08:17 - O explozie detectată seismic indică un posibil test nuclear al Chinei. Beijingul neagă reluarea testelor nucleare
08:13 - Iuliana Demetrescu va arbitra returul Real Madrid – Paris FC din UEFA Women’s Champions League
08:10 - Zborul lui Nicușor Dan spre Washington, afectat de condițiile meteorologice. Cu ce avion ar urma să ajungă peste Ocean

HAI România!

Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Criminal în serie la Sibiu, mai pervers decât Râmaru?
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Marele câștig al României după ce Nicușor Dan și-a confirmat prezența la Washington
Consiliul Păcii al lui Trump, pariu costisitor de 1 miliard de dolari. Mirel Curea: Poți să rămâi cu ochii în Soare
Consiliul Păcii al lui Trump, pariu costisitor de 1 miliard de dolari. Mirel Curea: Poți să rămâi cu ochii în Soare

Proiecte speciale