WhatsApp pregătește o funcție revoluționară. Se schimbă modalitatea de a primi și trimite mesaje

WhatsApp pregătește o funcție revoluționară. Se schimbă modalitatea de a primi și trimite mesajeWhatsApp. Sursa foto: Pixabay
WhatsApp, cea mai folosită aplicație de mesagerie din România, se pregătește să introducă o funcție revoluționară: posibilitatea de a trimite mesaje către persoane care nu folosesc platforma. Noutatea este testată în prezent în versiunea beta și marchează începutul interconectării aplicațiilor de chat, conform cerințelor impuse de legislația europeană privind piețele digitale (DMA – Digital Markets Act), potrivit Android Police.

Mesaje între aplicații concurente

Funcția va permite utilizatorilor WhatsApp să comunice direct cu persoane care folosesc alte aplicații, fără conturi suplimentare sau aplicații intermediare. Potrivit informațiilor publicate de WABetaInfo, opțiunea va fi disponibilă inițial doar pentru țările din Uniunea Europeană, urmând să fie extinsă ulterior.

Această schimbare este o consecință directă a obligațiilor impuse marilor platforme de către Comisia Europeană, care le cere să ofere interoperabilitate între servicii. În practică, un chat cu un utilizator din altă aplicație va funcționa aproape identic cu o conversație obișnuită — vor fi permise mesaje text, imagini, clipuri video și mesaje vocale, însă anumite funcții avansate și notificările pot varia în funcție de standardele tehnice ale fiecărei platforme.

Mesaje

Mesaje. Sursa foto: Dean Moriarty/ Pixabay

WhatsApp renunță la parole: autentificare prin amprentă sau recunoaștere facială

Pe lângă integrarea mesajelor între aplicații, WhatsApp introduce și un nou sistem de securitate, denumit „passkey”, care va înlocui parolele tradiționale. În locul unui cod lung de criptare, utilizatorii vor putea restaura conversațiile și copiile de rezervă folosind amprenta, recunoașterea facială sau codul de deblocare al telefonului.

Horoscopul lui Dom’ Profesor,  8-9 noiembrie 2025. Pleiadienii
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  8-9 noiembrie 2025. Pleiadienii
Ce avere are Mihai Barbu, liberalul care a plecat de la Regele Puilor din Vaslui cu șpaga carne, brânză, lapte, ouă
Ce avere are Mihai Barbu, liberalul care a plecat de la Regele Puilor din Vaslui cu șpaga carne, brânză, lapte, ouă

Până acum, pierderea parolei de backup ducea adesea la ștergerea definitivă a mesajelor și fișierelor media. Noul sistem simplifică procesul și îl face mai sigur, permițând autentificarea locală printr-un gest natural.

De ce s-a decis această schimbare pentru Whatsapp

Meta, compania care deține WhatsApp, explică faptul că „aceeași securitate care protejează chat-urile și apelurile personale se aplică acum și copiilor de rezervă”, garantând că acestea vor fi „sigure, accesibile și private”, fără efort suplimentar din partea utilizatorilor.

Funcția va fi disponibilă treptat în lunile următoare și va putea fi activată din meniul aplicației: Settings → Chats → Chat backup → End-to-end encrypted backup.

Prin aceste două actualizări majore — interoperabilitatea între platforme și autentificarea fără parolă — WhatsApp se aliniază noilor norme europene și face un pas decisiv către o comunicare mai sigură, mai simplă și mai universală.

