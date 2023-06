Vremuri bune pentru cetățenii Republicii Moldova. Prețul gazului se reduce considerabil

Slusari a anunțat că Energocom a trimis o scrisoare către Moldova Gaz cu o prognoză a prețurilor de achiziție a gazului pentru perioada iunie-decembrie 2023.

„Sucursala Gazprom din Moldova, care, din păcate, rămâne în continuare furnizor, la fel ca cei de la ANRE a lui Plahotniuc, nu mai au motive să nu reducă tariful la gaze” a spus Alexandru Slusari.

În cadrul unui apel telefonic cu Alexandru Slusari, acesta ne-a oferit mai multe detalii referitor la reducerea prețului și de ce depinde totuși această micșorare.

„Nu pot spune încă cât de mult pot reduce prețul, trebuie să ne uităm la cifre, trebuie luate în considerare multe. Totul depinde de ce volume va cumpăra Energocom acum, dacă Moldova Gaz are garantat să ia gaze de la Energocom până la sfârșitul anului, depinde de prețul mediu, care este proiectat înainte de sfârșitul anului… pot presupune că tariful va fi redus cam la jumătate, aproape de el. Dar din nou, trebuie să ne uităm la ce abateri financiare are Moldova Gaz, ei spun că nu toate aceste abateri au fost acoperite. Cred că în două-trei zile totul va fi clar. Și din iunie până la sfârșitul anului, tariful va scădea semnificativ. Trebuie doar să înțelegem dacă „Moldova Gaz” va lua gaz doar de la Energocom până la sfârșitul anului. Pentru că prețul oferit de Energocom este mai mic decât cel prezis de Gazprom. În plus, semnificativ mai scăzut.”

Gaz rusesc sau de altă proveniență va cumpăra Moldova?

La întrebarea ce fel de gaz cumpărăm de pe piață? Nu rusă? Autoritățile spun că nu cumpărăm gaz rusesc…, Alexandru Slusari, ne-a explicat că gazul provine de pe piețele internaționale.

„Nu cumpărăm gaz rusesc. Acesta este gazul pe care Energocom îl cumpără de pe piețele internaționale. Teoretic, poate exista o parte din gazul rusesc. Nu mă interesează foarte mult proveniența gazului, îmi pasă de prețul lui. Dacă prețul este mai mic decât de la Gazprom, ce diferență face la mine de unde provine gazul?”

Conducerea noastră este mândră că țara nu cumpără gaz rusesc. Dar, dacă prețul pentru el ar fi cel mai mic, l-am cumpăra.

„Este necesar să luați unde este mai ieftin. Astăzi, Energocom oferă un preț mai mic decât cel care vine de la Gazprom prin contract. Decizia Comisiei pentru Situații de Urgență arată astfel: „Moldova Gaz” trebuie să cumpere gaz de la Energocom dacă acest gaz este mai ieftin decât cel oferit de „Gazprom”. Toate clare. Dacă Gazprom oferă gaz mai ieftin, ar trebui luat de la Gazprom; dacă Energocom oferă gaz mai ieftin, ar trebui luat de la Energocom. Trebuie să cumpărăm gazul care este mai ieftin. Nu văd niciun motiv să nu iau gaz rusesc dacă este mai ieftin decât al Energocom.”

Cât va costa prețul pentru gaz în această vară

Prețul gazului în Moldova pentru consumatori va scădea la 19 lei.

Alexandru Slusari, membru al consiliului de administrație al Energocom, a anunțat acest lucru .

Mai devreme s-a știut că pe 5 iunie, SA „Moldovagaz” se va pronunța asupra posibilelor noi tarife la gazele naturale în direcția reducerii acestora.

Așa că șeful întreprinderii, Vadim Ceban, a comentat mesajul că firma de stat Energocom a trimis o scrisoare către Moldovagaz SA cu o prognoză de preț pentru achizițiile de gaze pentru perioada iunie-decembrie 2023.

„Acum avem prețuri prognozate de la Energocom și luni (5 iunie) putem spune ce tarife vom oferi consumatorilor”, a spus Vadim Ceban .