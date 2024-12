Sport Exclusiv. Mircea Lucescu, discuție importantă în fața casei. Cu cine s-a văzut selecționerul României







Mircea Lucescu a fost surprins de către paparazzi EVZ într-o ipostază mai puțin obișnuită. Acesta se afla în fața casei sale alături de un alt personaj, purtând o discuție, care părea cel puțin serioasă. Imaginile video, mai jos!

Mircea Lucescu, în acțiune

Discuție aprinsă în fața casei lui Mircea Lucescu. Protagoniștii: antrenorul și un prieten al acestuia venit cel mai probabil să îi ceară sfatul. Cei doi au petrecut minute bune discutând de zor despre un subiect care părea pasional. Nu de alta, dar bărbatul gesticula de zor în semn că are nevoie de lămuriri suplimentare.

Ba chiar l-a atins în câteva rânduri pe antrenor, în semn că îi cere socoteală. Mircea Lucescu, însă, și-a păstrat cumpătul și i-a explicat omului ce avea să-i spună. În cele din urmă, bărbatul pleacă liniștit, cel puțin asta spune fața lui, atunci când se urcă în mașină. Își ia la revedere cordial și zâmbitor de la antrenor și și-a văzut apoi de treabă.

Nu a fost încurajat de familie să accepte postul de selecționer

Mircea Lucescu este în acest moment antrenorul echipei naționale a României. Din luna august a acestui an, antrenorul a acceptat și această provocare. Asta deși familia lui nu a fost tocmai de acord cu decizia. ”Multe sentimente m-au încercat, nostalgia tuturor momentelor extraordinare. Am stat de vorbă vreo trei ore. Plec cu un handicap, în ultimii ani am fost plecat din fotbalul românesc. Nu m-am gândit în niciun moment că voi fi noul selecționer.

De fapt, am făcut totul ca să nu vin la echipa națională, am vrut să le dau tinerilor șansa de a merge mai departe. Soția mi-a spus să stau acasă, iar Răzvan mi-a spus să fac ce simt, dar mi-a spus că nu este ușor. Mi-a spus că dacă asta mă ajută să îmi petrec ultimii ani ai vieții în condiții de participare, să o fac”, a spus antrenorul la acel moment. Imaginile video, mai jos!