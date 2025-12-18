Vremea

Vreme frumoasă în Republica Moldova, temperaturile rămân peste media perioadei

Prognoza meteo
Vremea va fi frumoasă în toată Rpeublica Moldova, azi, 18 decembrie, cu valori termice peste media perioadei și cer mai mult senin pe tot parcursul zilei, conform specialiștilor meteo. Maximele de joi vor fi de 7 - 8 grade Celsius, cu 1 grad Celsius în timpul nopții. Vântul va sufla moderat, fără intensificări, nu sunt anunțate precipitații.

Cer senin și valori termice ridicate, azi, în Republica Moldova

Se vor înregistra câte 7 grade Celsius la Briceni, la Bălți, Rîbnița și la Chișinău, vor fi câte 8 grade la Ștefan-Vodă și la Cahul. Mâine, se va înnora în toate regiunile și mercurul din termometre va fi în scădere față de ziua anterioară, valorile termice urmând să fie de 4 (în nord - 10 grade (în sud) Celsius.

Maximele înregistrate, joi, în România

În România, azi, temperaturile se vor situa si mai departe peste mediile multianuale, în mare parte din țară, astfel că maximele se vor încadra între 4 și 15 grade, iar minimele, în general, între -3 și 6 grade. În zonele joase de relief din sudul și din sud-estul țării, local, vor fi nebulozitate joasă stratiformă și ceață, posibil asociate, dimineața și noaptea, cu burniță, conform celor de la ANM.

În restul teritoriului cerul va fi temporar noros și pe alocuri, în special pe parcursul zilei și al serii, va ploua slab, iar ceață va fi posibil să se formeze izolat. Pe crestele montane vor fi posibile fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la munte, în special în zona Carpaților de Curbură, au informat meteorologii.

Cineva din rețeaua Coldea a dat-o în bară: i-a facut de râs pe „eroii Recorder"
România intră în 2026 cu motoarele economice dezechilibrate. Ce se anunță pentru români

Ce condiții atmosferice vor fi în Capitală

De asemenea, joi, în Capitală, cerul va fi variabil, temporar cu nebulozitate joasă stratiformă și ceață, posibil asociate cu burniță, în prima parte a zilei și în a doua parte a nopții. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de -2 până la 0 grade Celsius.

Ținte false si alte manipulări. Hai LIVE cu Turcescu
Ziua când am ajuns să cumpărăm cozonacul cu felia
Adevărul despre Recorder și Rețeaua Soros din Justiție
