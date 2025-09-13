Vreme frumoasă în prima zi de weekend în Republica Moldova. Temperaturile rămân ridicate

Vremea se îndreaptă în Republica Moldova, în prima zi a weekendului, nu vor mai fi șanse de apariție a precipitațiilor, temperaturile rămân plăcute, normale pentru această perioadă a anului, după cum au anunțat specialiștii meteo.

Maximele de sâmbătă se vor încadra între 23 și 26 de grade Celsius, mercurul din termometre va scădea în timpul nopții până la 12 grade Celsius. Va fi cer senin în centrul teritoriului și în sud-est, tot timpul zilei, norii își vor face simțită prezența, trecător, în restul regiunilor. Sunt anunțate 23 de grade Celsius la Briceni, la Bălți și la Rîbnița, vor fi câte 25 de grade Celsius la Cahul și la Ștefan-Vodă și 26 de grade la Chișinău. Vântul va bate moderat, fără întensificări.

Mâine, va fi vreme frumoasă în toată țara, cer senin, valorile termice într-o ușoară scădere, cu maxime de 21 - 22 de grade Celsius.

În România, azi, temperaturile se vor menţine mai ridicate decât în mod normal pentru aceastã dată, în cea mai mare parte a teritoriului. Ziua, cerul va fi variabil, se vor consemna înnorări, averse şi descărcãri electrice în Banat, Crişana, Maramureş.

De asemenea, spre seară, şi în vestul Olteniei şi vestul şi nord-vestul Transilvaniei, conform ANM. Noaptea, cerul se va înnora, iar ploile se vor extinde în toată Transilvania, Oltenia, vestul Munteniei şi posibil, pe arii restrânse şi în restul Munteniei şi în Moldova. Pe alocuri se vor acumula cantităţi de apă de peste 15…25 l/mp.

Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări în prima parte a intervalului în vest, în nord-est (viteze la rafalã de peste 50…60 km/h) şi pe arii restrânse şi la viteze mai mici în rest. Temperaturile maxime se vor situa între 21 şi 30 de grade Celsius, iar cele minime între 5 grade în depresiunile Carpaţilor Orientali şi 18 grade Celsius pe litoral. Izolat, dimineaţa şi noaptea, se va forma ceaţă, au mai informat meteorologii.