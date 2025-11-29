Vreme de toamnă târzie în Republica Moldova, cer înnorat și ploi în toată țara

Vreme mohorâtă, azi, în prima zi de weekend, în Republica Moldova, cu cer înnorat în toată țara și temperaturi obișnuite pentru această perioadă a anului, ușor peste medie. Maximele de sâmbătă vor oscila între 10 și 12 grade Celsius, mercurul din termometre va coborî în timpul nopții până la 5 grade Celsius.

Vântul va prezenta intensificări în toate regiunile, sunt anunțate ploi ușoare în toată țara. Vor fi câte 10 grade Celsius la Briceni, la Bălți, Rîbnița, Chișinău și la Ștefan-Vodă, vor fi 12 grade Celsius la Cahul.

Mâine, în ultima zi a toamnei, temperaturile vor scădea și vor atinge nivelul de 8 - 9 grade Celsius. Sunt anunțate ploi consistente în centul țării și în sud.

Azi, în România, vremea va fi închisă, iar valorile termice se vor situa în general în jurul normelor în vest și sud-vest și mai mari față de acestea în restul zonelor. Va ploua în toate regiunile, dar pe arii mai extinse și însemnat cantitativ în sudul, sud-estul și parțial în centrul țării, unde se vor acumula local 15…20 l/mp. De asemenea, în Muntenia, nordul și estul Olteniei, în Carpații Meridionali și de Curbură, posibil și în Dobrogea, 25…30 l/mp și izolat peste 40 l/mp.

În Carpații Meridionali, mai ales la altitudini de peste 1500 m, dar și pe crestele din restul zonei montane vor predomina lapovița și ninsoarea. Vântul va sufla slab și moderat, local cu intensificări în sud-sud-estul țării, cu rafale în general de 45…50 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 3 și 16 grade Celsius, cu cele mai mari valori pe litoral, iar cele minime se vor situa între 0 și 11 grade Celsius, conform celor de la ANM.

În București, cerul va fi înnorat și va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 5 spre 6 grade Celsius.