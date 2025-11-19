Frigul se instalează peste toată Republica Moldova, temperaturile continuă să scadă

Vreme în răcire accentuată, azi, 19 noiembrie, în Republica Moldova, mercurul din termometre scade și mai mult comparativ cu ziua precedentă. Maximele de miercuri se vor învârti între valorile de 6 - 8 grade Celsius, cu o minimă de 3 grade Celsius în timpul nopții, coonform specialiștilor meteo.

Cerul va fi mai mult înnorat, Soarele își va face apariția în unele momente ale zilei în zonele de nord și de est. Nu sunt anunțate precipitații vântul va sufla moderat, fără intensificări. Se vor înregistra 5 grade Celsius la Bălți, vor fi câte 6 grade Celsius la Rîbnița, Briceni și la Chișinău, 7 grade Celsius la Ștefan-Vodă și 8 grade Celsius la Cahul. Mâine, temperaturile vor crește, nivelul maxim va fi de 8 până la 12 grade Celsius. Cerul va fi înnorat în toată țara, nu sunt șanse să plouă.

În România, azi, vremea se va răci simțitor, dar în sudul şi sud-estul ţării valorile termice se vor menţine peste cele specifice datei, conform celor de la ANM. Cerul va fi mai mult noros şi va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Transilvania, Moldova, local în Banat şi pe arii restrânse în rest.

În zonele montane vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă, iar noaptea local vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi de ninsoare şi în Transilvania şi Moldova.

Pe alocuri, în regiunile din sud vor fi cantităţi de apă însemnate (între 20…30 l/mp). Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare în regiunile estice şi pe alocuri în sud-vestul şi centrul teritoriului, cu viteze de 45…50 km/h. De asemenea, la altitudini mari la munte, în special în Carpaţii Orientali rafalele vor fi de 60…80 km/h. Temperaturile maxime se vor încadra între 6 şi 21 de grade Celsius, cu cele mai mari valori în Dobrogea, iar cele minime vor fi cuprinse între -4 şi 11 grade. Izolat noaptea se va forma ceaţă.