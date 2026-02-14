Volodimir Zelenski, întâlnire cu Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului. Ce au discutat cei doi la Conferința de la Munchen

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, exilat în Statele Unite, cu ocazia Conferinței de securitate de la Munchen. „În timpul discuțiilor, atenția a fost acordată situației din Iran și zonelor în care poporul iranian are nevoie de sprijin”, a scris liderul ucrainean, într-o postare pe X.

După întâlnire, într-un mesaj publicat pe X, Zelenski a afirmat că Ucraina „sprijină poporul iranian în lupta sa pentru viitor” și și-a exprimat solidaritatea „față de toate victimele regimului iranian”.

Zelenski a declarat că discuțiile au vizat situația din Iran și „domeniile în care poporul iranian are nevoie de sprijin”. De asemenea, cei doi au abordat importanța consolidării sancțiunilor împotriva Iranului și a altor guverne autoritare.

El a criticat, totodată, cooperarea dintre Moscova și Teheran, făcând referire la livrarea de drone Shahed de către Iran către Rusia și la ceea ce a descris drept transfer de licențe privind producția acestora. „Un astfel de parteneriat reprezintă o ameninţare reală nu numai pentru Ucraina, ci şi pentru întreaga regiune”, a scris liderul ucrainean.

Zelenski a adăugat: „Îi mulțumesc prințului iranian pentru sprijinul acordat integrității teritoriale a Ucrainei. Este important să depunem toate eforturile pentru a salva vieți omenești. Ucraina este, de asemenea, gata să ajute în acest sens”.

Reza Pahlavi, care trăiește în exil din 1979, de la Revoluţia Islamică care l-a înlăturat pe tatăl său, ultimul șah al Iranului, a scris, într-o postare pe X, că a fost „foarte încântat” de întâlnirea cu Zelenski.

„Reprezentăm două naţiuni care luptă împotriva ameninţărilor la adresa libertăţii şi suveranităţii naţionale. Cele două națiuni ale noastre sunt unite de această realitate şi de curajul extraordinar al popoarelor lor”, a afirmat acesta.

Pahlavi a susținut ideea unui Iran secular și democratic. Totuși, relevanța sa printre lideri și influența pe care o are în interiorul țării sunt discutate. În timpul celui mai recent val de proteste din Iran, el le-a cerut manifestanților să răstoarne guvernul.