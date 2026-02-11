Volodimir Zelenski a anunțat când și în de condiții vor fi organizate alegeri în Ucraina

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat că, în țara sa, vor fi organizate alegeri doar atunci când războiul cu Rusia va înceta, iar garanțiile de securitate oferite vor fi unele solide, conform AFP.

Liderul de la Kiev a răspuns astfel unor speculații care susțineau că în viitorul apropiat, ucrainenii vor avea alegeri prezidențiale și un referendum. „Vom trece la organizarea de alegeri când toate garanţiile de securitate necesare vor fi transpuse în practică. Este foarte uşor de făcut: instaurarea unei încetări a focului şi vor exista alegeri”, a anunțat Volodimir Zelenski.

Jurnaliștii de la Financial Times anunțaseră că oficialii din SUA fac presiuni pentru ca în Ucraina să fie organizate alegeri și un referendum cu subiectul unui posibil acord cu Rusia.

„Cât despre ameninţarea de a-şi retrage garanţiile lor de securitate, nu, ei (n.r. - americanii) nu ameninţă cu retragerea garanţiilor lor de securitate”, a mai precizat liderul de la Kiev.

Un înalt demnitar de la Kiev afirmase sub protecția anonimatului, tot miercuri, că țara sa nu ia în considerare organizarea niciunui fel de alegeri în condițiile actuale ale războiului cu Rusia.

„Pentru moment, teroarea rusă continuă şi nimic nu indică că Rusia ar fi interesată să pună capăt războiului”, spusese oficialul ucrainean pentru AFP.

Un deputat ce e membru al partidului prezidenţial a declarat și el că înțelegerea politică rămâne în privința subiectului alegerilor: „Nici referendum, nici alegeri nu pot fi organizate în timpul legii marţiale”. Care a fost decretată încă la începutul invaziei ruse în urmă cu aproape patru ani.

„Ideea de a organiza un referendum pentru a permite poporului să-şi exprime opinia asupra unui posibil acord de pace nu este nouă şi a fost abordată în cursul recentelor negocieri cu ruşii şi americanii la Abu Dhabi”, a mai spus politicianul.