Vladimir Putin, mesaj de felicitare pentru Mihail Gorbaciov, la împlinirea a 90 de ani

Vladimir Putin transmite felicitări lui Gorbaciov pentru efecte influenței liderului sovietic în politica rusă, dar și asupra istoriei mondiale.

„Dumneavoastră apartineti pe bună dreptate pleiadei de persoane extraordinare și strălucitoare, de oameni de stat importanti din epoca modernă care au exercitat o influentă semnificativă in istoria patriei și cea mondiala”, a scris Putin într-o telegramă dată publicității din Rusia.

Vladimir Putin face apel la „potențialul creator” al lui Gorbaciov

Liderul de la Kremlin transmite că „marea experiență profesională” și „potentialul creator” pe care le deține Gorbaciov, îl vor ajuta „să participe activ la activitatea sociala si educationala populara, sa acorde atentie punerii in aplicare a proiectelor umanitare internationale”.

Într-un interviu pentru TASS, difuzat marți, Gorbaciov declară că „este evident că este nevoie de schimbări. Nu conteaza cum se numesc. Reforme, ‘perestroika’, proces prin care țara să progreseze către o viață normală, demnă, pentru toată lumea”.

Gorbaciov trăiește izolat, din cauza pandemiei

Ziua de naștere a ultimului lider sovietic va fi celebrată printr-o conferință video, pe Zoom, pe care Gorbaciov o va avea cu prietenii și rudele sale, conform unor surse din cercul său, citate de RIA Novosti.

Din cauza pandemiei, Mihail Gorbaciov trăiește complet izolat, fiind preocupat de recrudescența antagonismului dintre Rusia si SUA, conform surselor citate.

Pavel Palajcenko, secretarul personal si traducatorul liderului sovietic a transmis: „90 de ani este mult. Cum se simte? Ca toti ajunsi la varsta asta, depinde de zi”.

Conform lui Palajcenko, Mihail Sergheevici (Gorbaciov) respectă strict carantina, însă urmăreste zilnic știrile. Citește ziarele, se uită la televizor și este în contact cu experți din diverse domenii”.

Mihail Gorbaciov, despre „zilele negre” care au dus la destrămarea URSS-ului

Mihail Gorbaciov, fost președinte al URSS, a vorbit despre perioada care a precedat demisia sa din funcție. Ex-liderul de la Kremlin s-a referit la „zile negre” și a spus că, dacă ar fi încercat să țină de putere și să rămână președinte cu forța, țara sa ar fi fost lovită de un război civil.

„Acelea au fost zilele negre pentru Uniune şi Rusia. Şi zile negre pentru mine, deşi nu mi-am pierdut cumpătul. Am semnat un decret privind demisia preşedintelui URSS, cred că nu aveam dreptul să acţionez altfel”, a spus Gorbaciov, în acest interviu cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la demisia sa.

El a remarcat că „nu am putut opta pentru o variantă prin forţă din două motive. În primul rând, în acest caz aş fi încetat să mai fiu eu însumi. Şi, în al doilea rând, o astfel de decizie ar fi presupus un conflict civil acut cu consecinţe imprevizibile. Am considerat că acest lucru nu ar trebui permis”, a spus Gorbaciov.

Gorbaciov a precizat că nu este de acord cu opinia că Uniunea Sovietică ar fi putut fi salvată dacă nu ar fi fost decizia sa de a demisiona din funcţia de preşedinte al ţării.

„Am condamnat apariţia grăbită a acestui document”

„Imediat după Acordul de la Belovejsk (de la 8 decembrie 1991 prin care a fost dizolvată oficial URSS), am făcut o declaraţie în care am subliniat că soarta unui stat multinaţional nu poate fi determinată de voinţa liderilor celor trei republici (Rusia, Ucraina şi Belarus), această problemă ar trebui rezolvată doar prin mijloace constituţionale. Am condamnat apariţia grăbită a acestui document – el nu a fost discutat nici de populaţie, nici de Sovietele Supreme ale republicilor, în numele cărora a fost semnat”, a declarat Gorbaciov.

Primul preşedinte al Uniunii Sovietice a amintit că la acea vreme în parlamentele republicilor se discuta un proiect de tratat privind Uniunea Statelor Suverane.

„Trebuie să spun că m-am bazat pe parlamentele alese democratic, deşi Acordul de la Belovejsk nici măcar nu prevedea ratificarea acestui document. Dar în acest moment critic, ele nu şi-au spus cuvântul. Mai mult, ele au luat decizia de a-şi retrage reprezentanţii din Sovietul Suprem al URSS, iar pe 12 decembrie, practic fără discuţii, în aplauze au ratificat Acordul de la Belovejsk. Permiteţi-mi să vă reamintesc, apropo, ce poziţie au adoptat comuniştii ruşi la acea vreme – orice doar să-l răstoarne pe Gorbaciov”, a mai afirmat fostul președinte.

Marele eveniment s-a produs în decembrie 1991

Gorbaciov a demisionat din funcţia de preşedinte al URSS la 25 decembrie 1991 şi în acelaşi timp Uniunea Sovietică a încetat să mai existe, aminteşte TASS.

Într-o declaraţie televizată, el şi-a anunţat demisia din funcţia de preşedinte al URSS, „având în vedere situaţia care s-a creat odată cu formarea Comunităţii Statelor Independente”. După destrămarea URSS (8 decembrie 1991), Sovietul Suprem al RSFSR a proclamat oficial la 25 decembrie 1991 independenţa Rusiei. Noua formaţiune statală a primit denumirea de Federaţia Rusă, aminteşte Ambasada României la Moscova, pe website-ul oficial.