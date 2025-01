Monden Nelu Cortea, despre plecarea de la iUmor. A ținut totul ascuns cât a putut de mult







Alături de Cătălin Bordea, Nelu Cortea a fost câștigător al finalei America Express. Ulterior, cei doi au făcut un nou pas în carieră, după ce au fost acceptați ca jurați la iUmor. Puțini știu de ce acesta a renunțat rapid la colaborarea cu Antena 1.

Nelu Cortea, despre plecarea de la iUmor

Cei doi prieteni au reușit să se remarce la America Express și să facă față provocărilor de pe Drumul Aurului. La final, Cătălin Bordea și Nelu Cortea s-au bucurat de premiu, dar și de colaborările începute la revenirea în țară.

Ambii au fost chemați să jurizeze la iUmor. Deși făceau echipă bună împreună, prietenul lui Bordea a renunțat rapid la această colaborare.

Avea alte așteptări legate de această colaborare

În timp ce Cortea a plecat de la iUmor, Bordea a rămas la masa juraților alături de Delia, Cosmin Natanticu și Cheloo.

Recent, acesta a mărturisit că avea alte așteptări legate de această colaborare.

„Anul trecut am fost jurat la iUmor. Am decis după aceea să plec de la iUmor, a fost decizia mea. Producătorii mi-au zis ‘pleacă’ și am decis să îi ascult. Nu, dar emisiunea aia mi-a rupt creierii. Nu mă așteptam să fie ce a fost de fapt. Eu m-am dus acolo ca jurat. Stau pe scaun, judec oameni, perfect, simplu.”, a spus el în timpul unui show de stand-up comedy din Cluj-Napoca, arată Cancan.

Prin ce a trecut Nelu Cortea

Conform înțelegerii cu producătorii, fostul concurent de la America Express avea sarcina de a juriza momentele participanților. Cu toate acestea, el a fost îndemnat să se implice în show și să meargă pe scenă alături de un concurent. Comediantul a mărturisit că momentul nu a fost unul confortabil pentru el.

„În primul episod, m-au chemat pe scenă. Pe scenă era un domn japonez pe numele lui Mr. Cherry, stătea în fundul gol și țipa la mine să îi arunc CD-uri să le prindă între b***. Era primul episod, mă uitam în culise la producători. Dubioasă emisiune. Eu, Bordea și Cheloo am bătut un om îmbrăcat în vierme.”, a încheiat el.