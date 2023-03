Nelu Cortea: „În contract apare de vreo trei ori cuvântul moarte”. Ce nu s-a văzut pe camere în show-ul America Express și cât de periculos a fost, de fapt

Finala America Express s-a jucat între echipele formate din Cătălin Bărdea și Nelu Cortea – Andreea Bălan și Andreea Antonescu. Ultima cursă a fost una extrem de strânsă, iar fete au demonstrat că pot face față oricărei provocări, însă Bordea și Cortea au reușit să ajungă primii la Irina Fodor și să se bucure de marele trofeu.

Nelu Cortea s-a gândit la ce e mai rău: „De trei ori apare cuvântul moarte în contract”

Cătălin Bordea a fost extrem de entuziasmat înainte de a pleca în America Express, însă nu același lucru se poate spune și despre Nelu Cortea. Cel din urmă a fost marcat de clauzele de contractul cu Antena 1 și s-a gândit serios că ar putea muri pe „Drumul Aurului”:

„Cumva aveam în cap dacă pățesc ceva acolo pentru că în contract apare de vreo trei ori cuvântul moarte. Apare de trei ori cuvântul moarte! În caz de moarte, în caz de moarte, în caz de moarte… Cumva te gândești.” a recunoscut Nelu Cortea în podcast-ul „Fain și simplu” cu Mihai Morar.

„A scos pușca și a încărcat”

Nu totul s-a văzut la TV, după cum a mărturisit chiar Nelu Cortea:

„Sunt foarte multe lucruri care nu s-au văzut pe cameră. Adică pe lângă faza cu cuțitul la gâtul reporteriței.

Noi am rămas fără securitate într-un parc în Columbia pe la 10-11 noaptea. Când au văzut ăștia (n.r. localnici) că a plecat securitatea, brusc au început să ne înconjoare niște băieți, unii pe biciclete, unii pe scutere, aveau bandane pe față. A venit unul între noi foarte agresiv cu niște monede și a început să țipe că ne cumpără lucrurile. În momentul ăla noi am zi să ne adunăm. Eram eu, Scărlătescu, Andreea Bălan și Jean. Atunci am zis: Bă, vă rog frumos să sunați la securitate. În momentul în care a văzut situația (n.r. un om de la securitate), a scos pușca, a încărcat și a început să țipe la ei: Acum eliberați zona, toată lumea eliberează zona acum.”, a mai povestit Nelu Cortea.

Cătălin Bordea a recunoscut că a trecut printr-un moment de panică îngrozitor în momentul în care un șofer care le-a promis că-i duce la destinație vorbea foarte ciudat și părea că are probleme serioase de personalitate.

„Eu atunci am avut primul atac de panică, în mașină. Montat pe cameră a ținut două minute, dar drumul a fost o oră.”, a recunoscut Cătălin Bordea.

Reporterul a anunțat pericolul, iar o mașină de securitate a apărut imediat lângă mașina în care se aflau Nelu Cortea și Cătălin Bordea.

„Era clar că urma să se întâmple ceva. Nu știai exact ce. În caz de ceva, eu eram deja cu mâna în rucsac. Avem un telefon de urgență, apăsai pe unu și sunai și venea securitatea. Norocul nostru că înainte să fac asta ne-a auzit, pentru că noi avem lavaliere și dacă e suficient de aproape aude ce vorbim, reporterița care era în spate. În momentul ăla am văzut pe contrasens că a venit mașina se securitate și a întors din viteză în spatele nostru.”, a mai spus Nelu Cortea în podcast-ul „Fain și Simplu”