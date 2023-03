Ceartă între Andreea Bălan și Andreea Antonescu la America Express. Cele două și-au aruncat replici acide

Cele două cântărețe au avut de realizat o probă grea, care a provocat tensiune între ele. Andreea Antonescu s-a arătat deranjată de tonul folosit de prietena ei, motiv pentru care i-a spus să vorbească mai frumos și să nu mai zbiere. Cântărețele trebuiau să realizeze împreună propriu carnaval și să se ocupe de partea de design și aspect.

Replici acide între Andreea Bălan și Andreea Antonescu

„Nu mai zbiera! Căutam foarfecă. Nu pot să fac șapte lucruri de-odată”, a ținut să îi explice Andreea Antonescu prietenei sale, care s-a arătat jignită de cele reproșate.

„Nu mai zi că zbier pentru că vorbeam așa ca să mă auzi, nu mai zice așa că se înțelege altceva. Și eu pot să zic că zbieri”, a fost replica Andreei Bălan.

„Păi schimbă tonul!”, a mai adăugat prietena ei. Cele două au mărturisit apoi că între ele a existat o tensiune, însă nu s-au certat cu adevărat și și-a spus cuvântul doar oboseala acumulată.

În America Express mai sunt doar trei echipe, una dintre ele urmând să iasă din competiție miercuri, iar duminică se va juca marea finală. Pe lângă cele două cântărețe mai sunt în concurs echipa formată din Nelu Cortea și Cătălin Bordea, și cea formată din Doina Teodoru și Cătălin Scărlătescu, potrivit Cancan.

Andreea Bălan a vrut să părăsească competiția

Andreea Bălan a trecut prin momente extrem de grele în competiție. Celebra artistă a ajuns până în punctul în care a vrut să renunțe la proiect, însă ceva a ținut-o pe loc.

Ea a povestit că cel mai greu moment a fost în etapa a cincea, când a intrat în cursa pentru ultima șansă. Artista a mărturisit că proba a fost atât de grea încât a vrut să plece acasă.

„Foarte greu a fost! Am vrut să plecăm acasă, eu am vrut să plec în etapa cinci. Am intrat la cursa pentru ultima șansă și după aceea m-am ambiționat, mi-am dat seama că nu vreau să ne bată frații și nu am mai plecat”, a spus cântăreața în emisiunea Xtra Night Show.