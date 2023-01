Sezonul 14 al „iUmor” este pe cale să înceapă. Schimbări importante la masa juriului și multe surprize pentru telespectatori

„iUmor” vine cu o serie de surprize pentru fanii emisiunii. Juriul sezonului patru va fi format din membrii noi. Perechea de la America Express, Nelu Cortea și Cătălin Bordea, li se va alătura Deliei și lui Cheloo la masa juraților. Cei patru vor trebui să găsească cel mai amuzant concurent din sezonul cu numărul 14. Este important de precizat că Nelu Cortea a fost și concurent al emisiunii în trecut.

El a recunoscut că diferența dintre a fi concurent și a fi jurat este „de la cer la pământ”. Comediantul a continuat prin a spune că atunci când te afli la masa juriului te poți bucura de momentele de pe scenă. În ceea ce privește ceilalți colegi, Delia și Cheloo, Cortea s-a bucurat că cei doi au fost atât de primitori cu el. Cătălin Bordea și Nelu Cortea sunt prieteni de o lungă perioadă de timp. Cei doi au mers la multe turnee împreună și au acceptat provocarea America Express.

„Mă bucur să fiu în acest proiect, mă bucur să fiu alături de colegul meu, pentru că îmi dă o oarecare relaxare. Dar, și pe Delia, și pe Cheloo îi cunosc de mult timp și nu mă tem de ei, ci de concurenți, pentru că știu celelalte sezoane iUmor și este total imprevizibil. Dar… îmi fac rugăciunea de dimineață, meditații și sper să trec cu bine. Tot ce îmi doresc foarte tare este să mă distrez – asta este prioritatea nr. 1”, a declarat Bordea.

Ce părere au Delia și Cheloo despre colegii noi

Cheloo a avut și el câteva cuvinte de spus despre noul sezon. Artistul a explicat că oamenii nu sunt obișnuiți cu momentele „ieșite din tipare” care vor fi în sezonul 14. Cântărețul a continuat prin a spune că sunt pregătite mai multe surprize pentru fanii emisiunii. Delia l-a completat pe colegul ei și a declarat că toți jurații sunt foarte entuziasmați și nerăbdători să vadă momentele concurenților.

„Cătălin Bordea & Nelu Cortea sunt extrem de savuroși, de spontani, de mișto! Au aerul ăsta de Mexic acum…Cât despre noii concurenţi, pentru că am apucat deja să ne facem o impresie, pot spune că sunt minunați, iar printre ei este un tânăr din Japonia care ne-a sucit mințile, efectiv! Sunt fanul lui numărul 1!”, a mărturisit artista.

Ce surprize au mai pregătit organizatorii pentru fani

O nouă schimbare în ceea ce privește show-ul de televiziune este prezența magicianului Robert Tudor în backstage. Acesta va fi alături de Șerban Copoț și Dan Badea pentru a susține concurenții care urmează să intre pe scenă. Magicianul a mărturisit că propunerea a venit în cel mai potrivit moment pentru el. Mai mult decât atât, el crede că rolul i se potrivește perfect. Robert Tudor a dezvăluit primul dialog pe care l-a purtat cu Cheloo chiar în prima zi de filmări. Cântărețul l-a îndemnat să se bucure de ceea ce face în prezent.

Prezentatorii Șerban Copoț și Dan Badea i-au asigurat pe telespectatori că noul sezon îi va ține cu sufletul la gură. Cei doi cred că cea mai mare provocare va fi adaptarea noilor jurați, Cortea și Bordea. În ceea ce privește noul lor coleg, Copoț și Badea au spus că nici nu știu „ce treabă are el pe aici”. „Treaba lui este ne încurce pe noi și n-o să-i fie foarte greu… Dar, se pare că va fi un battle între noi și un magician! Balanța înclină spre magician, în mod evident, că el are mult mai multe «arme» în mânecă, dar nu știi niciodată… Eu chiar sunt curios cum o să se termine această bătălie și cred că avem șansele egale, pentru că ar fi o bătălie nedreaptă, aranjată și aici nu se întâmplă așa ceva!”, a declarat Copoț, potrivit A1.ro.