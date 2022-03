Trădarea supremă în televiziune! O mare vedetă a semnat cu Antena 1. În trecut a făcut carieră la PRO TV

Actrița Carmen Tănase a semnat pentru Antena 1, după o lungă perioadă în care s-a identificat cu producțiile Trustului de televiziune din Pache Protopopescu. Ea a făcut această alegere motivând că este vorba de o nouă provocare.

Actrița Carmen Tănase a cucerit publicul cu rolurile pe care le-a făcut în telenovelele produse de Pro TV, de-a lungul anilor. A fost considerată una dintre actrițele representative ale Pro TV. Drept urmare, plecarea sa din Bulevardul Pache Protopopescu, a produs uimire în rândul telespectatorilor și fanilor PRO. Actrița susține că a făcut acest pas pentru a se alătura juriului de la iUmor. Ea va juriza, alături de Mihai Bendeac, Delia și Cheloo concurenții care vor apărea în cadrul acestui proiect al Antena 1. Conform ultimelor informații, Carmen Tănase va fi juratul-surpriză din ediția cu numărul șapte iUmor.

„Acum am ocazia să îmi îndeplinesc una dintre dorințele profesionale: să fac parte dintr-un juriu. Vreau să mă simt bine și mi-ar plăcea să văd numere cât mai haioase, care să mă facă să râd natural. Nu voi juriza dur, pentru că în general am o abordare prietenoasă și consider că munca din spatele numărului merită punctată. Orice om care urcă pe scena «iUmor» face un efort să aibă un număr cât mai bun, iar asta va reprezenta deja un punct la nota finală”, a declarat Carmen Tănase, conform Pagina de media.

O nouă inovație la emisiunea iUmor

Cel de-al doisprezecelea sezon iUmor aduce la fiecare ediţie a emisiunii câte o vedetă la masa juraţilor, alături de Mihai Bendeac, Delia şi Cheloo. Producătorii emisiunii s-au gândit să introducă un element surpriză atât pentru jurați, cât și pentru telespectatori. Astfel, la fiecare emisiune, de acum înainte, la masa juriului, pe lângă jurații cu care v-ați obișnuit, Delia, Cheloo și Mihai Bendeac, va lua loc și un alt invitat.

Aceasta este o inovație care pare să dea roade și să revitalizeze emisiunea. Invitații din primele cinci ediții au adus o notă de prospețime și au reprezentat, fiecare în felul lui, o provocare pentru ceilalți jurați care apar în fiecare ediție a emisiunii.

Până acum, au participat, în cadrul emisiunii, ca juraţi surpriză actriţa Rodica Popescu Bitănescu, chef Florin Dumitrescu, influencer-ul Ana Morodan, omul de radio Răzvan Exarhu și stand-upperul Micutzu.