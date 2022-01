Demisia anului la Antena 1. Șefii i-au umplut buzunarele la plecare. Informații din interior

Prezentatorul TV Dan Negru a transmis de la bun început că nu va comenta neînțelegerile dintre el și foștii șefi de la Antena 1, întrucât „nu aruncă cu pietre în fântâna din care a băut apă”. Plecarea de la postul de televiziune unde a marcat recorduri importante de-a lungul carierei sale nu a fost deloc una cu scandal, după cum informează surse apropiate situației.

Dan Negru a plecat de la Antena 1 cu 15.000 de euro

Mai mult decât atât, prezentatorul a încasat, la despărțirea de Antena 1, o sumă de 15.000 de euro. Asta pentru că jurnalistul a căzut de comun acord cu foștii șefi ca formatul emisiunilor sale să rămână în continuare la postul Antena 1 în schimbul unor drepturi financiare.

„Dan Negru era și corealizator la „Next Star”, „Plasa de Stele” și concursul cu măști. La plecare, el a lăsat drepturile Antenei 1, contra unei sume de bani, se pare că peste 15.000 de euro. Acele brand-uri au rămas Antenei 1, Dan nu le mai poate folosi și la Kanal D. La despărțire, i s-a comunicat, însă, că în momentul în care vor filma o nouă ediție a concursului „Next Star”, îl vor oferta, ca să îl prezinte tot el, și tot la Antena 1, semn că despărțirea a fost în termeni amiabili”, au declarat surse din cadrul Antena 1 pentru impact.ro.

Cine va fi concurența prezentatorului de la Kanal D

Românii stau cu sufletul la gură în ceea ce privește competiția lui Dan Negru. În prezent nu se cunosc prea multe detalii despre emisiunile pe care prezentatorul le va modera la Kanal D. Momentan, s-a aflat că vedeta va prezenta, începând din luna martie 2022, patru emisiuni filmate în Istanbul.

Cert este că Antena 1 a decis să redifuzeze unul dintre cele mai de impact proiecte ale lui Dan Negru, anume „Next Star”. „Se va difuza, începând de sâmbătă, ediția de acum trei ani, apoi, până la vară, ultimele două ediții. Deci, Dan Negru va putea fi văzut și la Kanal D, dar și la Antena Stars, în reluare”, au mai informat sursele citate.

Astfel, Dan Negru va concura cu… Dan Negru. „Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune”, a transmis prezentatorul TV într-un comunicat în care a comentat noile sale colaborări.