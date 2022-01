Kanal D anunță transferul anului în televiziune. Dan Negru a semnat. Mesajul prezentatorului

Kanal D și-a mărit echipa. În 2022, televiziunea se va bucura de marele prezentator, Dan Negru. Acesta are o experiență de mai bine de 20 de ani în lumina reflectoarelor și este numit “Regele audiențelor”. Vedeta este pregătită să ofere ce este mai bun în noile emisiuni de la trustul cu care a semnat.

Dan Negru a recunoscut!

“Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune. Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru.

Negru a învățat cele mai mari secrete din școala de televiziune Valeriu Lazarov . Acesta face parte din generația de aur și s-a bucurat o mulțime de formate internaționale de anvergură precum „Guess My Age”, „Beat The Blondes”, „Who Wants to Be a Millionair”, „Ciao Darwin”, „Star Factory”, “Deal or No Deal”, “Minute to Win It”, “Money Drop”, “Let’s Make a Deal”.

A fost supranumit “Regele audiențelor” datorită emisiunilor sale care au ținut românii cu sufletul la gură în fiecare secundă. Prezentatorul a devenit faimos în România, dar și în Moldova. A ajuns în “Top Host European Broadcast” datorită faptului că a prezentat simultan, în două țări (România și Republica Moldova), formate TV internaționale, care au fost lider de audiență.

Dan Negru s-a gândit să facă o schimbare în 2022. Telespectatorii îl pot admira pe moderator în cele mai inedite spectacole de la Kanal D. Acesta va prezenta 4 emisiuni în Istanbul. Vedeta va incerca să bată recordul audiențelor cu cele mai impresionante show-uri văzute până acum în România. Șefii Kanal D, dar și prezentatorul au făcut anunțul oficial.