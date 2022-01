Dan Negru, confesiuni după mutarea la Kanal D. Ce l-a impresionat pe prezentator

După 20 de ani în care a rupt recordurile audiențelor, Dan Negru a plecat Kanal D. Într-o postare pe contul său de socializare, moderatorul a mărturisit că a rămas șocat după ce a citit sutele de articole despre el. Nu se aștepta ca decizia lui să fie atât de importantă pentru presă sau pentru fani.

Reacția lui Dan Negru

„Nu merit nimic din cuvintele frumoase scrise în sutele de articole din zilele astea. Nimic !!! E meritul formatelor și al echipelor! Dar cel mai mult m-a emoționat concurența. Între Antena și Kanal, România TV a avut aseară un episod prin care mi-a mulțumit pentru anii mulți de televiziune. Nu sunt obișnuit cu normalitatea asta. Sau nu în timpul vieții. De vreo trei ori m-am pipăit să văd dacă n-am murit. În lumea mare a televiziunii asta e normalitatea.

Mi-l amintesc pe Berlusconi mulțimindu-i public lui Paolo Bonolis, prezentator italian, atunci când acesta a plecat de la Mediaset la RAI.

Noi, televiziunea de aici, am pierdut mulți oameni cărora n-am apucat să le spunem că-i prețuim cât trăiau…Cristina Țopescu, Andrei Gheorghe, Mile Cărpenișan, Tavi Iordăchescu…

Am vorbit ieri la telefon cu Horia Moculescu. Tocmai ieșise din spital și avea vocea stinsă…84 de ani. I-am promis că mâine ne întâlnim și vineri filmam pentru „Legendele”. A fost o vreme șeful divertismentului în TVR. A fost și șeful meu.

Povara recunoștinței e mai de preț decât povara urii!”, a scris Dan Negru într-o postare pe Facebook.

A renunțat după 20 de ani

Dan Negru nu a putut refuza propunerea făcută de șefii Kanal D și a renunțat la televiziunea în care s-a implicat mai bine de 20 de ani. Vedeta va prezenta din luna martie 4 emisiuni filmate în Istanbul.

„Pasiunile fac viața frumoasă. Am avut șansa ca profesia mea să-mi fie și pasiune și-n drumurile mele am întâlnit oameni cu aceleași aspirații. Când am intrat în studiourile Kanal D am găsit oameni la fel de pasionați și am reîntâlnit colegi cu care am construit mari succese de-a lungul anilor; îi cunosc de o viață și ne leagă aceeași dorință, aceea de a face televiziune.

Și cum o călătorie se măsoară cel mai bine în prieteni, va propunem să ne împrietenim în călătoria asta. Și vă garantăm că va fi una grozavă!”, a spus Dan Negru, ieri într-un comunicat, potrivit Capital.