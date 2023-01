Delia a încins internetul. Pozele care le-au luat mințile fanilor. Cântăreața, într-o ipostază nemaivăzută

Și dacă până acum și-a ținut fanii la curent pas cu pas, despre cum arată locația, pe unde s-au plimbat și ce au ales să facă în vacanță, iată că în cele din urmă artista a postat și ceva care să încingă imaginația fanilor. Pozele în costum de baie au făcut ca pagina Deliei să explodeze.

„Credeam că și în piscină o să găsești vreo perdea d-a lu Mamaia sa pui pe tine sa zici ca e hanorac (…) Frumoasă fotografie! (…) Legenda spune ca toti barbatii au dat zoom (…) Dedicație pentru cei care ziceau ca nu este feminină. Look at this!! (…) Acum vin odihniții să zică că e prea dezbracată (…) Cum să arăți în halul asta de bine…’, au comentat urmăritorii Deliei.



Delia, o postare care a aprins imaginația urmăritorilor

De această dată a ales să apară în costum de baie, dar în mod normal Delia abordează tot felul de ținute care mai de care mai colorate, controversate. Așa că de curând artista a răspuns celor care au criticat-o pentru că se îmbracă prea extravagant. Artista a precizat că este firesc pentru un artist să adopte ținute spectaculoase pe scenă, întrucât publicul a plătit bilet pentru a vedea un show adevărat. „Hai să vorbim puțin, că nu am mai vorbit de mult.

Ce aș putea să mai răspund la întrebarea: „Hei, Delia, de ce nu te îmbraci și tu ca un om normal?’. Orice ar însemna asta…Pentru că nu sunt un om normal. E nevoie de o subtitrare, e nevoie ca atunci când se postează un artist într-o ținută trebuie să specifice că este artist și merge la concert. Știți, concertul e ăla unde e o scenă, sunt lumini, reflectoare, oameni care plătesc un bilet și vor să vadă ceva spectaculos, nu un civil pe scenă, îmbrăcat normal. „De ce nu te îmbraci normal?’. Normal cum? Ce înseamnă normal?’, a spus Delia pe InstaStory.