Diferența uluitoare de kilograme pe care Oana Roman a reușit să le slăbească fără by-pass. Vedeta face publice pozele care arată realitatea

Vedeta a postat imaginile cu ea din 2018 și cele cu ea de acum tocmai pentru ca internauții să vadă diferența. Fiica fostului premier a slăbit uimitor în ultimii ani și a ținut să împărtășească cu fanii metodele care au ajutat-o să își schimbe complet viața, fără să fi avut vreo intervenție chirurgicală mai ales că pentru ea nu este recomandat. Deși nu este pentru prima dată când vedeta dezvăluie secretele ei, a ținut să le reamintească internauților cum arăta în urmă cu 4 ani, făcând comparația la felul în care arată acum.

Oana Roman: „Fără operație la stomac”

Diferența este vizibilă și aceasta a explicat că a avut o perioadă destul de lungă în care a avut foarte multe kilograme în plus, lucru ce o complexa destul de tare. Deranjată de felul în care arăta, vedeta a decis să facă o schimbare, așa că s-a pus pe slăbit și nu s-a lăsat până nu a obținut rezultatul mult dorit. Acum, după ce a slăbit un număr semnificativ de kilograme, Oana Roman a dezvăluit ce metode au ajutat-o în tot acest proces.

“Poza din stânga este din 2018 cea din dreapta din 2022. Oricine orice ar spune diferența este enormă. Fără operație la stomac. Pentru că tot primesc mesaje cu întrebarea cum ai slăbit deși am tot explicat, mai explic odată. Am început cu proceduri de remodelare corporală cu aparatele cele mai performante de pe piață. Am făcu naveta la Ploiești 1 an jumate, săptămânal pentru aceste proceduri. Minus 4 cm după o singură ședință. Am ținut și țin dietă: post intermitent, 16/8. Adică nu mănânc 16 ore și mănânc cu măsura doar în cele 8 rămase” a explicat Oana Roman pe pagina ei de socializare.