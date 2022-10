Cum reușește Mirela Vaida să fie mereu plină de energie: „De regulă, nu mănânc nimic până la prânz. Nu am nevoie de mâncare”

Prezentatoarea TV de la Acces Direct Mirela Vaida a explicat cum reușește să fie mereu energică și zâmbitoare, aceasta recunoscând că sportul joacă un rol esențial în acest sens.

Care este programul zilnic al Mirelei Vaida

„Eu acum plec de la sală și mă duc să iau copiii de la școală, unde îi las dimineața, la ora 8:00, după care merg la sală, unde stau două ore, iar când ies îi iau de la școală. Practic, în intervalul în care copiii stau la cursuri, stau și eu la sală. Apoi, mergem să punem masa, să vedem temele, după care fac duș și plec la serviciu. Acesta este programul nostru în fiecare zi, nu ne abatem de la el. Pe ei îi culc la ora 14:00, iar eu plec la muncă.

Sport fac de mult timp. Sigur că există și zile mai urâte, ploioase, în care dacă fac o oră jumătate până în București nu mă mai duc, dar practic de multă vreme sportul. Încerc să îmi găsesc de obicei trei zile pe săptămână, marțea, joia și vinerea în care să merg la sală”, a povestit Mirela Vaida.

De unde își ia Mirela Vaida energia

În plus, Mirela Vaida obișnuiește să se trezează dis-de-dimineață și să meargă la sala de sport, acolo unde are timp să socializeze, dar și să se îngrijească de propria persoană, având de respectat, totuși, și un program strict de antrenament.

„Eu oricum mă trezesc în fiecare dimineață la ora 7:00, pentru a le pregăti celor mici micul dejun și pachețelele pentru școală și ieșim toți pe ușă, îi las la poarta școlii și nu mai are rost să mă întorc acasă, să mai dorm sau să stau la televizor, când pot să fructific acele ore, să merg să fac ceva pentru sănătatea mea. La sală chiar mă înviorez.

Două ore de cardio, de cycling, pilates, body pump, îmi plac orele în care să simt că muncesc și care să mă facă să transpir, nu fac antrenamente de forță, ci doar ore de aerobic cu instructor. Dimineața se adună foarte multe fete, suntem în jur de 30 și mă motivează foarte tare treaba aceasta. Eu merg de 10 ani la sala aceasta de sport și de atunci am rămas aceleași fete. Socializăm, ținem legătura, este un fel de a ne îngriji pe noi, de a socializa, simt efectiv că am energie pe toată ziua”, a mai explicat Mirela Vaida.

Alimentația Mirelei Vaida

În ce privește alimentația, Mirela Vaida este puțin mai nonconformistă, aceasta declarând că nu obișnuiește să mănânce până la ora prânzului și că nici nu simte nevoia să consume prea multă mâncare gătită.

„De regulă, nu mănânc nimic până la prânz. Astăzi nu am mâncat nimic de aseară, am băut doar cafea și doi litri de apă. Nu am nevoie de mâncare. Mă simt foarte bine și asta mă bucură. Fac sala pentru mine, pentru sănătatea mea și pentru starea mea de bine. Când merg la școală să iau copiii, întotdeauna sunt îmbrăcată în echipamentul sportiv și tot timpul mă întreabă: Iar ai fost la sală?. După ce am terminat cu sportul, am făcut și piața, când am coborât de la sală. Am portbagajul plin cu fructe, legume, pui, ouă.

Cei mici mănâncă mâncare gătită, gătesc foarte mult. Mă ocup de obicei de gătit în zilele în care nu merg la sală, adică lunea și miercurea, în general. În fiecare zi am un program bine prestabilit, de la care nu mă abat. Multă lume mă întreabă cum reușesc să le fac pe toate. Cred că secretul este disciplina și un program echilibrat, eu nu sunt omul care să lenevească și să doarmă până târziu dimineața. Sunt mai militărească, avem niște ore clare stabilite”, a conchis Mirela Vaida, conform Spectacola.