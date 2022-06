Mirela Vaida a crezut că nu va putea fi mama niciodată. Prin ce a trecut vedeta de la Acces Direct

Mirela Vaida se bucură de un succes incredibil pe plan profesional și personal, dar nu a fost mereu așa. Prezentatoare are trei copii, pe care și i-a dorit din tot sufletul, dar în trecut a crezut că nu va putea fi mamă niciodată. Vedeta a pierdut două sarcini, iar asta a demoralizat-o enorm.

Mirela Vaida a devenit mămică pentru prima oară la vârsta de 33 de ani, dar fanii nu au știut chinurile prin care aceasta a trecut înainte să aibă copii. Ea a pierdut două sarcini chiar în momentul în care era în concert.

În urma acestor probleme, vedeta TV a mers la medic și a avut parte de o veste groaznică. Specialiștii i-au spus că dacă nu face copii până la vârsta de 35 de ani, va fi nevoită să apeleze la fertilizarea în vitro. Șansele erau mici, dar vedeta nu s-a dat bătută.

„Am avut noroc de soțul meu. Am pierdut două sarcini. Aveam deja 32 de ani și eu nu aveam niciun copil. Și mă stresa treaba asta, soțul meu avea 36, era deja timpul să fim părinți.”, a mărturisit Mirela Vaida.

Minunea din viața Mirelei Vaida

Prezentatoarea de la Acces Direct a povestit că s-a rugat pentru tot ce are azi. Mirela Vaida a rămas însărcinată, dar a stat cu frica de a nu pierde sarcina. Din fericire, totul a decurs cum trebuie și a născut o fetiță sănătoasă, pe nume Carla.

„Dacă eu pierdusem două sarcini, am spus că nu mai spun până când nu e mare copilul. Am născut-o pe Carla natural, deși doctorița mi-a zis să nu o nasc natural, că am avut probleme. Am zis că dacă Dumnezeu mi-a dat copilul eu pot să îl nasc natural. Și am născut, la 33 de ani.”, a adăugat Mirela Vaida în cadrul podcastului găzduit de Valentin Sanfira.

Cu toate că vedeta are trei copii, ea a mărturisit că își dorește o familie cât mai mare și că nu exclude varianta ca în familia ei să apară un nou membru.

„Două fete aș mai face, două, dacă mi le-ar da Dumnezeu gemene, ca să scap din prima, vai, aș fi cea mai fericită. Avem și nume pentru ele. Numai că, e timp pentru toate, dacă îți dă Dumnezeu înseamnă că știi să le duci.”, a mai declarat Mirela Vaida. Vedeta TV și soțul ei au împreună 3 copii: Vladimir (5 ani), Tudor (3 ani), și Carla (6 ani).