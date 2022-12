Mama Deliei Matache se confruntă cu mari probleme de sănătate. Care este dorința interpretei de muzică populară de sărbători

Gina Matache este mama Deliei, una dintre cele mai cunoscute artiste din România. Jurata iUmor a moștenit talentul de la mama ei care este una dintre cele mai apreciate și populare interprete de muzică populară. Artista a declarat de mai multe ori că este mândră de fiicele sale. În plus, femeia se bucură de succesul pe care cele două îl au.

Interpreta de muzică populară a decis să se împace cu fostul ei soț. Cuplul a stat despărțit vreme de 15 ani atunci când soțul ei a ales să se călugărească. Gina și soțul ei locuiesc în apartamentul în care au conviețuit și înainte de a se despărți. Din nefericire amândoi se confruntă cu probleme de sănătate. Cântăreața a ajuns la vârsta de 57 de ani și a mărturisit care este starea ei medicală.

Problemele de sănătate ale Ginei Matache

Femeia a povestit că are probleme cu coloana vertebrală, iar cea mai mare frică a ei este că s-ar putea fla în situația în care ar depinde de ajutorul cuiva. Artista crede că dacă se va ajunge la acest lucru ar fi o povară pentru cele două fiice ale sale. „Mă macină treaba asta cu sănătatea. Nu vreau să ajung povară pentru copii. Am probleme foarte mari cu coloana. Mâine pot să mă trezesc și să nu mă mai pot da jos din pat. Inclusiv amețeli, dureri de cap. Am avut episoade când mă sculam din pat și voiam să plec. Unde, nu știu”, a spus artista într-un interviu.

Mama Deliei Matache a mai vorbit și despre dorințele pe care le are în prag de sărbători. Gina își dorește doar să se bucure de timpul alături de familia sa pentru că este cel mai important pentru ea. Artista nu vrea cadouri materiale din partea apropiaților ei. „Ce să mai cerem noi la anii noștri? Cred că acum trebuie să trăim clipa, că nu știm cât ne-a mai rămas. Ce-a fost a fost, ce-o să vină o să vedem, trebuie să trăim bine și frumos azi. Nu sunt o persoană pretențioasă, nu vreau multe lucruri”, a conchis Gina Matache pentru Unica.ro.