Pepe, acuzații grave după demisia de la Antena 1! ”N-are sens să consum energia, să stau 8-10 ore la o filmare, unde…”

Pepe a fost prezent la mai multe emisiuni la Antena 1, fiind jurat în o serie de proiecte muzicale. Acesta a renunțat la televiziune și a ales să își urmeze visul în mediul online. Cântărețul este foarte implicat în proiectul propriu, și anume emisiunea să online, „BAR online”, pe care internauții o pot vedea pe Youtube.

Pepe renunță la televiziune

„Nu am niciun proiect pentru mine. Mi s-a propus să mai intru în niște proiecte de televiziune, dar nu aveau nicio legătură cu cariera mea. N-are sens să consum energia, să stau 8-10 ore la o filmare, unde nu mă regăsesc cu proiectul respectiv. Îmi mănâncă foarte mult timp și nu se justifică nici financiar și mai bine fac altceva”, a declarat Pepe în cadrul podcastului realizat de Radu Țibulcă.

Artistul a mai primit și propunerea de a participa în calitate de jurat la emisiunea ”Splash! Vedete la apă”, dar nu a fost foarte incantat de idee.

„Eu am prezentat până acum Splash. M-au sunat de la Antena 1 dacă vreau să fac parte din juriu. Am întrebat care sunt datele pentru filmare și se suprapuneau cu trei concerte și două BAR online (n.r. – emisiunea online a lui Pepe)”, a spus artistul.

COVID-ul i-a schimbat planurile

Pepe câștigă majoritatea banilor din evenimente, dar virusul păgubaș i-a schimbat planurile și artistul a trebuit să se resemneze.

„Pentru mine, perioada pandemiei este cum este pentru toată lumea. Cu toții ne dorim mai mult, ne dorim să fim sănătoși. Ne dorim să nu fim blocați. E greu, nu pot să spun că e ușor, dar ne reinventăm.

COVID-ul m-ar speria doar dacă aș fi într-o situație critică. Dar nu am ce să spun, mă iubește Dumnezeu, sunt bine și sănătos. Am trecut prin toate stările. Am crezut și eu că nu există, după am avut perioade în care m-am panicat atunci când am văzut că sunt foarte mulți bolnavi în jurul meu. Am fost supărat la început că s-au blocat evenimentele, au fost impuse restricțiile, după care m-am bucurat că s-au deschis din nou”, a spus Pepe, pentru cancan.ro

”Cumva, încercăm să ne obișnuim cu situația, să respectăm regulile, că asta e viața. Încerc să merg mai departe și să fiu cât se poate de atent la sănătatea mea. Încerc să merg mai departe și profesional, să respect regulile și să nu vorbesc prea mult. Nu doar pe artiști i-a afectat pandemia. Probabil pe toți ne-a afectat… Ne-a afectat pandemia, nu mai sunt aceleași evenimente, că număr de oameni. Sunt mult mai puține și mult mai restrictive. E greu în perioada asta.

E greu atunci când vezi că îți pică așa toate evenimentele. E toată lumea tristă. Sunt pregătit să stau liniștit și să fac online. E bine să fim aliniați la regulile care se impun. Nu fac eu regulile, eu mă supun. Cred că după Paște, la anul, în 2022, revin lucrurile la un altfel de normal. În niciun caz la un normal absolut, dar măcar acolo puțin. Prin primăvară-vară. Așa sper!”, a transmis Pepe.