Vlad Voiculescu, acum ministru al Sănătății, și-a pierdut vehemența după incendiul de la Spitalul Matei Balș. Când s-a produs tragedia de la Piatra Neamț, actualul ministru a reacționat extrem de dur. Cerea demisii și își acuza predecesorul că vrea și mai multă putere.

Vineri, Voiculescu a ajuns de dimineață la spitalul Matei Balș din Capitală, unde a avut loc un incendiu puternic. În urma incendiului, cinci persoane și-au pierdut viața.

Cu toate că tragedia vine la scurt timp de o alta (n.r. incendiul de la secția ATI de la Spitalul Judeţean Piatra Neamţ în care au murit 15 persoane), Vlad Voiculescu nu mai este atât de vehement în declarații ca în cazul primei tragedii.

Reamintim că la acea vreme (n.r. noiembrie 2020), fiind consilier general, Vlad Voiculescu lansa acuzații grele la adresa guvernanților. Printre acestea putem enumera acuzațiile aduse lui Nelu Tătaru, ministrul Sănătății la acel moment, despre care spunea că se folosește de tragedie pentru a câștiga putere și a face numiri politice.

Declarațiile inițiale, de la tragedia din Piatra Neamț

„În timp ce PSD încearcă să arunce vina pe Guvern, domnul Nelu Tătaru şi PNL vor să se folosească de nenorocirea de la Piatra Neamţ pentru a acapara şi mai multa putere

Lupul îşi schimbă părul, dar năravul ba. Iar năravul… năravul PSD şi PNL a fost acelaşi, de 30 de ani încoace. Doar anul asta, domnul Tătaru şi PNL, profitând de starea de urgenţă care aducea de facto spitalele sub MS, au făcut numiri precum:

– chelner (sau şef de sală) la spital la Câmpeni (Alba) – de la PNL

– antreprenor pompe funebre (de succes, înţeleg) la Piatra Neamţ – de la PNL

– condamnat penal la Craiova – de la PNL

– consilier local PNL la Baia Mare”, a mai scris Vlad Voiculescu în noiembrie 2020 pe Facebook.



De asemenea, el a mai spus că în Ministerul Sănătății nu există nicio echipă de profesioniști și că totul este un dezastru.

„Ministerul Sănătaţii de acum este un dezastru. Un dezastru. Aparenţele sunt salvate de un ministru bun povestitor Dacă am fi văzut la MS o echipă profesionistă care să fi demonstrat că are capacitatea de a coordona bine ceea ce se afla în propria ograda (ex: achiziţiile de la începutul pandemiei, DSP-uri, achiziţia de vaccin antigripal, organizarea rezidentiatului, sau chiar pregătirea spitalelor proprii pentru al doilea val al pandemiei), aproape că aş fi zis că merită să ne gândim serios”, a mai spus acesta la acel moment.



Vlad Voiculescu, declarații diferite după incendiul de la Matei Balș

Astăzi, 29 ianuarie 2021, ziua incendiului de la Matei Balș în urma căruia au murit cinci persoane, Vlad Voiculescu, actual ministru al Sănătății, este mult mai rezervat în declarații.

El consideră că ceea ce s-a întâmplat „este cu adevărat o tragedie”. Fiind întrebat de reporteri cine ar trebui să demisioneze, Voiculescu a spus că „există responsabilități și responsabili”. El a lăsat să se înțeleagă că astfel de decizii se vor lua în urma investigațiilor.

„De data asta ministrul face ce poate. Există responsabilități și responsabili. Nu avem o concluzie a anchetei. Cred că lucrurile trebuie judecate sistemic. Să vedem care au fost cauzele”, a declarat ministrul Sănătății.

Sunt de o lună aici, contruiesc o echipă la nivelul Ministerului Sănătății și apoi mai jos, în toată țara, care să poată să facă aceste investiții de care avem nevoie. Știți ce înseamnă să lucrezi într-o echipă. O echipă nu se contruiește de azi pe mâine. Asta facem”, a declarat Voiculescu după incendiul de la Matei Balș.

Voiculescu își pierde vehemența declarațiilor

Vlad Voiculescu și-a pierdut vehemența declarațiilor. Când nu era ministru, a fost extrem de dur, după incendiul de la Piatra Neamț. Acum, ca responsabil de sistemul sanitar, e mult mai reținut.

„Intervenția a fost extrem de rapidă și eficientă. Am fost relativ repede la fața locului după ce s-a produs incendiul. Institutul „Matei Balș” nu a dus lipsă de finanțare în anii din urmă, managementul a fost stabil. Vorbim despre o situație foarte diferită față de ce am văzut până acum, față de spitale precum Piatra Neamț, unde au fost manageri schimbați.

Nu am nicio informație că în acea clădire ar fi fost nevoie, că ar fi fost surse suplimentare de căldură. Astfel de surse de încălzire n-ar trebui să fie în spitale. Știm că în practică se întâmplă și nu e în regulă.

Există responsabilități și responsabili. Trebuie să ne uităm și la problemele sistemice, subfinanțare și lipsa profesioniștilor la fiecare nivel”, a spus vineri dimineață Vlad Voiculescu.