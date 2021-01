„UPDATE: se pare că am evaluat parțial greșit. Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să îi ajut pe câțiva cu înscrierea.

Dacă pentru mine (și probabil pt. o parte dintre cei cca. 190.000 de oameni care s-au programat cu succes) a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore iar pentru unii a fost pur și simplu imposibil.

Mai e mult de muncă. Mâine voi lua legătura cu cei de la STS și CNCAV să văd cum îi putem ajuta”, a completat Vlad Voiculescu în postarea sa inițială de pe Facebook.

Ce feedback a primit ministrul după anunțarea problemelor?

Majoritatea oamenilor care i-au lăsat un mesaj ministrului se plâng că platforma nu le oferă nicio șansă să se programeze la vaccinare.