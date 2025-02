Monden Vlad Huidu și Giulia, despre momentele dificile din căsnicie: Plecarea mea am vrut să fie o lecție







Vlad Huidu și Giulia s-au confruntat direct cu cele mai dificile și delicate probe a emisiunii „Power Couple”, intitulată „Îmi pare rău”. Emoțiile au fost intense, iar cei doi parteneri au împărtășit momente delicate cu privire la relația lor.

Vlad Huidu și Giulia, despre momentele dificile din viața lor

Vlad Huidu și Giulia au fost invitați la emisiunea „Power Couple”, unde au făcut mărturisiri surprinzătoare despre cele mai dificile momente din relația lor. Vlad a fost provocat să identifice cinci situații în care ar fi trebuit să spună „îmi pare rău” în legătură cu Giulia. El a recunoscut că, în ciuda eforturilor, nu a reușit să devină o persoană organizată, conștient fiind că soția sa se supără atunci când găsește lucruri împrăștiate prin casă și ciorapi lăsați lângă pat.

„M-am obișnuit, am trecut peste pachețelele de ceai folosite pe blatul din bucătărie sau masa din sufragerie, care apoi au fost înlocuite cu șervețele. Lucrez cu tine de 18 ani și încă nu am rezolvat problema șosetelor ”, a relatat Giulia. „E greu să fie totul la linie non stop, că suntem cinci oameni”, a mărturisit Vlad Huidu, potrivit retetesivedete.ro.

Cel mai mare regret al său

Vlad a început să plângă atunci când și-a adus aminte de momentul în care Giulia i-a spus că va deveni tată pentru prima dată. A mărturisit că s-a aflat într-o situație necunoscută lui și nu știa cum să o facă față, dar a avut alături o femeie puternică care i-a spus: Indiferent dacă îți dorești sau nu, acest copil se va naște”.

„Îmi pare foarte rău că n-am știu cum să gestionez vestea venirii pe lume a primului nostru copil. Nu am reacționat cum trebuia. Chestia asta a venit de la Dumnezeu. Dacă sunteți în situația asta, să mergeți mai departe. Apariția Antoniei a liniștit însă toată familia”, a povestit Vlad Huidu

Vlad Huidu și Giulia au trecut și printr-o despărțire

Vlad Huidu și Giulia și-au adus aminte de dificultatea despărțirii lor de acum câțiva ani, dar recunosc că a fost o lecție esențială pentru amândoi. Într-un final s-a dovedit că relația lor a devenit și mai puternică.

„Plecarea mea am vrut să fie o lecție și... s-a transformat în cea mai importantă lecție din viața noastră. Am crezut că o să fie doar o ceartă, dar el mi-a spus: Ai plecat? Ia-ți tot și pleacă definitiv”, a povestit Giulia despe acel moment trist din viața lor.