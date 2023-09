Tatăl lui Șerban Huidu, la capătul puterilor. Copleșit de probleme în ultima perioadă

Tatăl lui Șerban Huidu a povestit despre cele mai dificile momente din viața lui. Forin Huidu a trecut pe lângă moarte, a făcut infarct și a fost părăsit de a doua soția. Mama vitregă a lui Vlad Huidu l-a părăsit pentru prima ei iubire.

Acum, tatăl celor două vedete a ajuns să stea într-o garsonieră. Singura lui moment de fericire este când își vede nepoții, cărora le aduce sarmale.

„În ultimii 17 ani, de când eu am două stențuri, din cauza unui infarct cu stop cardiac, mi s-au întâmplat toate lucrurile rele. Am avut atunci stop cardiac timp de 26 de secunde, la Budimex. Cât să mai ducă și inmioara asta? Am sufletul încărcat. Am trecut prin viață cu de toate. S-au adunat multe. Vă pot spune doar că în acest moment nu am nimic pe numele meu”, a spus Florin Huidu.