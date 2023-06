Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, la un pas de despărțire. Au împreună doi copii

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu formează un cuplu de 16 ani. Artista și fratele omului de televiziune s-au întâlnit și a fost dragoste la prima vedere. Sunt căsătoriți de 11 ani și au împreună doi copii, pe Antonio și Mika. Formează unul dintre cele mai sudate cupluri din lumea mondenă din România, însă în relația lor au avut de trecut și multe obstacole.

Artista a recunoscut recent să ea și soțul ei au fost la un pas de despărțire definitivă. Motivul este gelozia ei, care a afectat legătura cu Vlad Huidu. Giulia Anghelescu a mărturisit că s-au despărțit la un moment dat, după patru ani de relație. Ulterior, și-au dat seama că dragostea dintre ei este una mare și că geloziile nu ar trebui să aibă loc, așa că s-au împăcat și ulterior s-au căsătorit.

Giulia Anghelescu a mărturisit în cadrul unui interviu că a suferit de gelozie, însă nu i-a povestit niciodată soțului ei despre acest aspect. Își făcea diverse scenarii și a fost la un pas de a renunța definitiv la relația cu Vlad Huidu.

„În urma cu 16 ani mai erau gelozii în relația noastră. El nu a fost gelos niciodată. Eu sufeream de „scenarită cronică” atunci când eram mai tânară, dar ca orice femeie care se respectă, dacă nu îți faci scenarii nu ești femeie practic. Îmi făceam tot felul de filme, însă am renunțat de mult, îmi ocupa prea mult timp. Nu îi spuneam soțului, mie îmi place să ma consum eu cu mine însămi.”, a declarat Giulia Anghelescu pentru Spynews.ro.

Cum au reușit Giulia Anghelescu și Vlad Huidu să aibă un mariaj fericit

În ciuda incidentelor petrecute în urmă cu aproximativ 16 ani, artista are o relație extrem de frumoasă cu fratele omului de televiziune. Ea a mărturisit că, în cele din urmă, a învățat că trebuie să fie deschisă cu soțul ei, iar comunicarea este cheia unui mariaj fericit. Cu timpul, încrederea dintre ei a sporit, iar acum au o relație armonioasă.

„Am reușit să ne construim cu foarte multă răbdare. În primul rând am construit o prietenie frumoasă între noi, clar suntem cei mai buni prieteni și vorbim extraordinar de mult în continuare, despre orice, la orice oră din zi și din noapte. Cred că asta a ajutat foarte mult relația noastră să crească și să ajungă în punctul în care este astazi.”, a mai declarat concurenta de la America Express.

În ciuda relației armonioase dintre Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, artistei nu îi place să partenerul său de viață este cam dezordonat. Dacă la începutul relației era impulsivă, după ce au apărut cei doi copii în viața lor lucrurile s-au schimbat.

„Pe mine ma deranjaza că nu este la fel de ordonat precum am visat eu că va deveni cândva, am visat, speranța moare ultima practic. Dar, am învățat să nu mai fiu impulsivă, clar nu mă mai enervez din nimicuri, iar acest lucru ne-a ajutat foarte mult în ultimii ani. După ce au apărut copii ne-am certat mai rar, iar atunci când am facut-o, ne-am certat constructiv. Noi ne certăm cu un scop, să învățăm ceva din cearta aia.”, a mai declarat artista.