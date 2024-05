Vitaminele pe care puțini dintre noi le au în cantități suficiente în organism. În ce alimente se regăsesc

Vitaminele sunt esențiale atunci când vorbim despre sănătatea corpului nostru. Lipsa onora poate duce la scăderea imunității sau pot cauza boli grave. Analizele de rutină ne ajută să le ținem sub observație și să acționăm la timp atunci când unele valori sunt sub parametri normali. Cu toate acestea, există o vitamină pe care doar 1 din 1.000 de oameni o au în cantitate suficientă.

Mulți dintre noi credem că avem o sănătate de fier și nu considerăm că este necesar să facem analize de rutină. Vitaminele din organism sunt cele care pot cauza probleme grave de sănătate dacă nu se regăsesc în cantitate suficientă. Marius Văduva, medic onco-nutriționist, spune că toate persoanele cu vârstă de peste 16 ani ar trebui să ia zilnic trei vitamine.

Zincul pare să fie vitamina care lipsește din corpul multor persoane. Potrivit medicului, doar 1 din 100 de persoane o are în cantitate suficientă în organism. Vitaminele D și C sunt și ele importante, motiv pentru care specialistul recomandă o doză zilnică.

Onco-nutiționistul a explicat că suplimentele zilnice din cele trei vitamine nu oferă o supraimunitate, ci o reparare. Luând zilnic doza recomandată, nu facem decât să completăm un deficit pe care majoritatea dintre noi îl avem atunci când vine vorba de vitaminele C, D și zinc.

„Eu nu am găsit până acum mai mult de un român la 1.000 de persoane care are vitamina C în organism suficientă. Este cel mai important antioxidant, pe lângă glutation, pentru corpul uman”, a mai explicat medicul Marius Văduva.