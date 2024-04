Social Patru suplimente populare, care în cantități mari pot fi periculoase







Suplimentele pot rezolva o serie de deficiențe de vitamine și/sau minerale, dar pot fi și dăunătoare în caz de supradozaj. Un toxicolog englez ne vorbește despre efectele secundare ale ingerării a prea multe dintre cele mai populare suplimente alimentare.

Riscurile pe termen lung ale supradozei de suplimente

Deși putem crede că suplimentele sunt sigure, chiar și cele mai populare pot fi periculoase dacă luăm prea multe sau dacă interacționează cu alte medicamente, a declarat profesorul Rob Chilcott, șeful departamentului de toxicologie la Universitatea din Hertfordshire, Marea Britanie, pentru Business Insider.

În plus, suplimentele nu sunt aprobate de FDA precum medicamentele eliberate pe bază de rețetă, așa că există riscul ca unele să fie contaminate sau să conțină și alte substanțe care nu sunt menționate pe ambalaj. Un studiu din 2023, de exemplu, a constatat că 89% dintre cele 57 de suplimente alimentare testate nu au enumerat cu exactitate ingredientele pe care le conțineau, pe etichetele lor.

În general, experții sunt de acord că cel mai bine este să obțineți nutrienți din alimente, dar suplimentele pot fi utile persoanelor cu anumite deficiențe sau celor din ale căror diete anumiți nutrienți lipsesc.

Chilcott a mai arătat și riscurile pe termen lung de a lua prea mult din unele dintre cele mai populare suplimente.

Suplimente periculoase: Magneziu

Magneziul este esențial pentru funcționarea mușchilor și a nervilor și pentru reglarea nivelului de zahăr din sânge. Cantitatea zilnică recomandată pentru adulți este între 310 și 420 de miligrame, în funcție de vârstă și sex, sau echivalentul consumului unui pumn mare de migdale sau a opt cartofi mici.

Supradozajul de magneziu, despre care Biroul Suplimentelor Dietetice a spus că a fost observat la cei care au luat mai mult de 5.000 mg pe zi, poate provoca somnolență, pierderea reflexelor, înroșirea feței și, în cazuri extreme, paralizie și deces, potrivit lui Chilcott.

Consumul a prea mult magneziu poate duce, de asemenea, la niveluri extrem de scăzute de calciu, numită hipocalcemie, despre care Chilcott spune că poate „provoca o mulțime de probleme de sănătate”. Acestea includ depresia, convulsii și aritmia, conform Cleveland Clinic.

Chilcott a mai spus că persoanele care au o funcție renală deficitară sau hipotiroidism sunt în special expuse riscului de supradozaj cu magneziu. De asemenea, administrarea a mai mult de 2.000 mg de magneziu pe zi poate provoca oboseală, probleme cu rinichii și deficiențe de vitamina B12.

Vitamina C

Vitamina C ajută la funcționarea sistemului imunitar, iar organismul uman absoarbe fierul în prezența sa. Chilcott a spus că aportul de vitamina C este în general considerat sigur și că supradozajul cu vitamina C este extrem de rar. Adulții ar trebui să consume 75-90 mg pe zi și pot lua până la 2.000 mg de vitamina C în fiecare zi înainte de a experimenta efecte negative asupra sănătății – cantitate care ar fi egală cu aproximativ cea pe care ați obține-o dacă ați mânca 28 de portocale sau 21 de ardei grași. El a spus că persoanele cu gută, ciroză și anumite boli de rinichi ar trebui să evite în special dozele mari de vitamina C.

Vitamina D

Organismul are nevoie de vitamina D pentru ca sistemul imunitar, mușchii și nervii să funcționeze și este, de asemenea, importantă pentru oase puternice. Oamenii sunt sfătuiți să consume 15 micrograme de vitamina D pe zi și nu mai mult de 100 mcg, conform ODS, care este aproximativ aceeași cantitate pe care ați obține-o din 13,5 ouă sau cinci căni de lapte fortificat sau lapte vegetal.

Este puțin probabil să aveți simptome ale supradozajului de vitamina D dacă luați mai puțin de 250 mcg pe zi, conform ODS.

Totuși, dintre toate suplimentele amintite, toxicologul englez consideră că supradozajul cu vitamina D are cel mai mare potențial de risc, dar numai la doze foarte mari. „Beneficiile cunoscute pentru sănătate ale administrării unei doze recomandate depășesc cu mult riscurile”, a spus el.

Potrivit lui Chilcott, consumul de prea multă vitamina D este periculos, deoarece crește nivelul de calciu din sânge, ceea ce poate duce la conjunctivită, durere, febră și frisoane, vărsături și scădere în greutate.

Principala condiție care crește susceptibilitatea la toxicitatea vitaminei D este boala de rinichi, a spus el.

Uleiuri de pește

Acizii grași omega-3 găsiți în alimente, inclusiv în pește, sunt importanți pentru sănătatea celulelor și au multe funcții legate de inimă, vasele de sânge, plămâni, sistemul imunitar și sistemul endocrin, conform ODS.

Agenția SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) spune că este sigur să luați până la 2 grame de suplimente de ulei de pește pe zi, echivalent cu a mânca o porție de 100g de somon de crescătorie gătit.

Chilcott a spus că principalul risc asociat cu uleiul de pește îl reprezintă poluanții pe care peștii i-au consumat în timp ce erau în viață, mai degrabă decât suplimentele în sine. Aceste toxine pot include metale grele, cum ar fi mercurul, plumbul și cadmiul.

FDA spune că metilmercurul, un metal greu, este îndepărtat din suplimentele cu ulei de pește în timpul procesării și purificării, iar un studiu din 2021 a constatat că suplimentele testate nu conțineau arsenic, cadmiu, cupru, fier sau mercur. Cu toate acestea, același studiu a constatat că au existat câteva dintre suplimente care au conținut plumb.

Sondajele sugerează că peste jumătate dintre adulții din SUA iau suplimente alimentare, iar piața se estimează că va avea o valoare de 200 de miliarde de dolari până în 2025.