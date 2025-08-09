Visele clujenilor prind contur. Emil Boc a precizat că metroul intră într-o nouă etapă
- Teodora Vitan
- 9 august 2025, 22:01
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat sâmbătă că începerea lucrărilor la puțul de lansare a „cârtițelor” pentru metrou este programată pentru luni, 11 august, ora 9:00 dimineața.
Lucrările pentru metroul din Cluj intră într-o nouă etapă
Aceste lucrări presupun execuția pereților mulați, un pas esențial în construirea puțului din care vor fi lansate utilajele Tunnel Boring Machines (TBM).
„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Metroul merge mai departe”, a transmis Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.
TBM-urile sunt pregătite pentru săpături
După finalizarea puțului și a lucrărilor de consolidare, vor fi asamblate în subteran utilajele TBM, folosite pentru săparea galeriilor metroului. Aceste echipamente, fiecare cu o greutate de peste 250 de tone, au ajuns în Florești în decembrie 2024, fiind transportate pe bucăți în cadrul mai multor transporturi agabaritice.
În total, TBM-urile sunt formate din 38 de piese, iar odată montate complet, vor începe săpăturile propriu-zise la tunelurile metroului clujean.
Tunelurile vor fi săpate fără întrerupere
După montarea „cârtițelor”, lucrările de forare vor continua fără întrerupere, conform planului stabilit de constructor. Săpăturile vor fi realizate în ritm susținut, în două schimburi, astfel încât avansul zilnic al galeriilor subterane să fie constant și eficient. Utilajele TBM vor excava simultan câte un tunel pentru fiecare direcție de mers, iar materialul excavat va fi transportat la suprafață printr-un sistem automatizat. Activitatea în teren pentru proiectul metroului din Cluj a început în iunie 2024, iar această nouă etapă marchează trecerea de la lucrările pregătitoare la cele subterane propriu-zise.
De asemenea, în paralel cu săpăturile, vor fi realizate structurile de rezistență ale stațiilor, galeriilor tehnice și punctelor de evacuare.Metroul este considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură urbană din România, fiind primul proiect de acest tip realizat într-un oraș din afara Capitalei.
