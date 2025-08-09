Social

Visele clujenilor prind contur. Emil Boc a precizat că metroul intră într-o nouă etapă

Visele clujenilor prind contur. Emil Boc a precizat că metroul intră într-o nouă etapăSursa: arhiva EVZ
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat sâmbătă că începerea lucrărilor la puțul de lansare a „cârtițelor” pentru metrou este programată pentru luni, 11 august, ora 9:00 dimineața.

Lucrările pentru metroul din Cluj intră într-o nouă etapă

Aceste lucrări presupun execuția pereților mulați, un pas esențial în construirea puțului din care vor fi lansate utilajele Tunnel Boring Machines (TBM).

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Metroul merge mai departe”, a transmis Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

Cum să cureți rapid capul robinetului. Ai deja tot ce îți trebuie acasă
Cum să cureți rapid capul robinetului. Ai deja tot ce îți trebuie acasă
Adrian Năstase, nemulțumit că tinerii au mers la Untold în timpul doliului pentru Ion Iliescu
Adrian Năstase, nemulțumit că tinerii au mers la Untold în timpul doliului pentru Ion Iliescu

TBM-urile sunt pregătite pentru săpături

După finalizarea puțului și a lucrărilor de consolidare, vor fi asamblate în subteran utilajele TBM, folosite pentru săparea galeriilor metroului. Aceste echipamente, fiecare cu o greutate de peste 250 de tone, au ajuns în Florești în decembrie 2024, fiind transportate pe bucăți în cadrul mai multor transporturi agabaritice.

În total, TBM-urile sunt formate din 38 de piese, iar odată montate complet, vor începe săpăturile propriu-zise la tunelurile metroului clujean.

Tunelurile vor fi săpate fără întrerupere

După montarea „cârtițelor”, lucrările de forare vor continua fără întrerupere, conform planului stabilit de constructor. Săpăturile vor fi realizate în ritm susținut, în două schimburi, astfel încât avansul zilnic al galeriilor subterane să fie constant și eficient. Utilajele TBM vor excava simultan câte un tunel pentru fiecare direcție de mers, iar materialul excavat va fi transportat la suprafață printr-un sistem automatizat. Activitatea în teren pentru proiectul metroului din Cluj a început în iunie 2024, iar această nouă etapă marchează trecerea de la lucrările pregătitoare la cele subterane propriu-zise.

De asemenea, în paralel cu săpăturile, vor fi realizate structurile de rezistență ale stațiilor, galeriilor tehnice și punctelor de evacuare.Metroul este considerat unul dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură urbană din România, fiind primul proiect de acest tip realizat într-un oraș din afara Capitalei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:02 - Salarii reduse pentru angajații primăriilor care nu încasează impozitele
22:51 - Planul care schimbă tot. Comisia Europeană pune România pe drumul vitezei
22:40 - Cum să cureți rapid capul robinetului. Ai deja tot ce îți trebuie acasă
22:28 - Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, între Witkoff și Putin. Bild vine cu o nouă teorie
22:12 - Un ciclist italian, plasat în comă artificială după o căzătură la Turul Poloniei
22:01 - Visele clujenilor prind contur. Emil Boc a precizat că metroul intră într-o nouă etapă

Proiecte speciale