Social Visele clujenilor prind contur. Emil Boc a precizat că metroul intră într-o nouă etapă







Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunțat sâmbătă că începerea lucrărilor la puțul de lansare a „cârtițelor” pentru metrou este programată pentru luni, 11 august, ora 9:00 dimineața.

Aceste lucrări presupun execuția pereților mulați, un pas esențial în construirea puțului din care vor fi lansate utilajele Tunnel Boring Machines (TBM).

„Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Metroul merge mai departe”, a transmis Emil Boc într-un mesaj video publicat pe pagina sa de Facebook.

După finalizarea puțului și a lucrărilor de consolidare, vor fi asamblate în subteran utilajele TBM, folosite pentru săparea galeriilor metroului. Aceste echipamente, fiecare cu o greutate de peste 250 de tone, au ajuns în Florești în decembrie 2024, fiind transportate pe bucăți în cadrul mai multor transporturi agabaritice.

În total, TBM-urile sunt formate din 38 de piese, iar odată montate complet, vor începe săpăturile propriu-zise la tunelurile metroului clujean.