Viorica Dăncilă s-a reinventat. Unde prestează acum fostul premier? Fostul premier Viorica Dăncilă a renunțat momentan la activitatea politică după ce a pierdut alegerile prezidențiale, dar și alegerile pentru șefia PSD. Social-democrata a rămas încă membră de partid. Însă din punct de vedere profesional, ea activează în sectorul privat, potrivit Gândul.

Viorica Dăncilă s-a reinventat. Nu sunt șomeră. Am acordat şi acord consultanţă mai multor firme private

Viorica Dăncilă a comentat, într-o intervenție la Aleph News, zvonurile că ar fi șomeră după ce a pierdut șefia partidului. Fostul lider activează în domeniul privat unde oferă consultanță unor firme.

„Am avut o perioadă în care am stat acasă cu familia, în Bucureşti, am acordat şi acord consultanţă mai multor firme private. Nu sunt şomeră, cu toate că unii şi-ar fi dorit acest lucru. Sunt membru de partid, nu am mai activat într-o organizaţie. Am rămas membru de partid pentru că voi rămâne social democrată. Nu activez în nicio organizaţie pentru că ceea ce s-a întîmplat după alegerile prezidenţiale m-a dezamăgit foarte mult şi m-a făcut să stau pe margine, nu pentru că mi-aş fi dorit eu acest lucru, ci impus de actuala conducere (a PSD)”, a declarat Viorica Dăncilă.

„Actuala conducere PSD este foarte slabă. S-a bazat pe trădare”

Social-democrata originară din Teleorman a făcut câteva comentarii și despre actuala conducere a PSD. Despre Marcel Ciolacu și Paul Stănescu susține că s-au bazat pe trădare pentru a obține funcțiile din partid.

„M-am gândit la schimbări în cadrul PSD. Să ştiţi că nu este totul la voia întâmplării. Tot ceea ce am spus sper că va conduce la reacţia oamenilor din teritoriu. Oameni pentru care alţii au hotărât fără să-i întrebe. Vor conduce la o schimbare de atitudine în PSD şi o schimbare a conducerii PSD. O consider o conducere foarte slabă, o conducere care nu ştie să facă opoziţie sau nu vrea să facă opoziţie. O conducere care s-a bazat pw ascensiunea în aceste funcţii, mă refer la Marcel Ciolacu şi la Paul Stănescu, pe trădare şi pe a da jos propriul guvern”, a explicat Viorica Dăncilă.

„Ciolacu și Stănescu au lucrat cum știu ei mai bine, cu multă lașitate”

„L-au acuzat foarte mult pe Liviu Dragnea. Că a dat jos două guverne, este adevărat, nu trebuia făcut acest lucru. Dar Liviu Dragnea a ieşit public şi a spus că Guvernul Grindeanu trebuie să pice, Guvernul Tudose trebuie să pice. Acum, Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu au făcut acest lucru, dar nu au avut curajul să iasă în faţă şi să spună aceste lucruri. Au lucrat aşa cum ştiu ei mai bine, cu multă laşitate, dar cu foarte multă implicare pentru a obţine aceste funcţii.

Eu sper ca în PSD să nu mai avem yesmani, care sunt de acord întotdeauna cu ceea ce spune şeful şi ca fiecare organizaţie să-şi impună punctul de vedere pentru că anumite decizii schimbă traiectoria unui partid şi, de ce nu, traiectoria unei ţări”, a mai susținut fostul premier. Politiciana și-a lansat, în luna ianuarie, o carte de memorii în care a dat detalii inclusiv despre relația sa cu controversatul Liviu Dragnea.