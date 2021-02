Potrivit lui Ştefănescu, Liviu Dragnea nu are o stare de sănătate bună din punct de vedere psihic şi acuză „abuzurile” făcute de „sistem” la adresa sa.

Liviu Dragnea, la pământ. „Nu e bine psihic. Se simte abandonat”

„Am promis cā vā ţin la curent! Liviu Dragnea nu se simte bine! Nici cu sānātatea, nici emoţional, nici psihic! Se simte abandonat, uitat, neglijat! I-am spus asearā, la telefon, cā nu trebuie sā cedeze in faţa sistemului!

E iubit, aşteptat de familie şi prieteni, suntem alāturi de el! Am înţeles cā nu e scos la muncā, deşi are o hotārâre judecătorească in sensul acesta, nu e tratat pentru problemele de sănătate, nu se aplicā nici o lege in ceea ce-l priveşte!”, a scris pe pagina sa de Facebook fostul secretar general-adjunct al PSD, unul dintre puţinii lideri care au rămas alături de Liviu Dragnea, după condamnarea acestuia la trei ani şi şase luni de închisoare.

Abuzurile continuā, nimeni nu ia poziţie publicā! Iau eu, dacā colegii din partid sunt laşi şi se fac cā uitā! Are nevoie de susţinere şi de o vorbā bunā! Cei care vor sā-i scrie, o pot face la adresa: Liviu Dragnea, Penitenciarul Rahova, Şoseaua Alexandriei nr 154, sector 5, Bucureşti, cod Postal 51527! Este foarte important pentru el sā-i scrieţi! Nu lāsaţi un patriot aflat la ananghie!”, a continuat Codrin Ştefănescu pe pagina sa de Facebook.

Ce dezvăluiri a făcut Viorica Dăncilă despre fostul ei șef

Viorica Dăncilă a făcut în cartea ei de memorii dezvăluiri despre Liviu Dragnea. Fostul lider al PSD, Liviu Dragnea, avea o mare frustrare pentru că nu putea ajunge premier și, astfel, nu putea conduce guvernul de la Palatul Victoria, a dezvăluit Dăncilă.

Liviu Dragnea se credea îndreptățit să ocupe funcția în calitate de președinte al PSD.

„Liviu Dragnea, dincolo de problemele pe care le-a avut pe justiție, era un foarte bun organizator și un bun cunoscător al administrației publice. Cred că ar fi fost un prim-ministru bun. Nu era vina mea, de fapt, nu era vina nimănui că nu a putut să devină prim-ministru. Cred că din această cauză s-a consumat foarte mult. De multe ori a avut ieșiri care arătau că este nemulțumit din cauza acestui aspect”, a relatat Viorica Dăncilă.

Fostul premier al PSD a mai povestit, în cartea sa, că acest frustrări și-au pus amprenta asupra comportamentului lui Dragnea. În timp acesta s-a schimbat și a început să ia decizii de unul singur, fără să se mai consulte cu alți lideri din partid.

„La început nu era așa. Târziu s-a schimbat. Cred că a fost și acea frustrare a faptului că și-a dorit să fie premier și nu a putut, totuși, să acceadă în această funcție”, a mai spus Viorica Dăncilă în carte.