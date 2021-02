Viorica Dăncilă a făcut dezvăluiri incredibile despre trecutul ei. Într-un interviu acordat pentru Teo Show, fostul premier al României și-a deschis sufletul și a povestit despre familia sa, dar și despre cele mai importante momente din viața ei.

Viorica Dăncilă a vorbit despre momentul în care l-a văzut pentru prima oară pe Victor, fiul său adoptiv.

„La vârsta de 26 de ani l-am adoptat pe Victor. Viorica Dăniclă, la 26 de ani, era un om care avea o meserie, un om stăpân pe picioarele lui, dar care nu cred că era era pregătit să facă acest pas. S-a întâmplat că-l văd pe Victor, o colegă lucra la o centrală telefonică, eram inginer și lucram la birouri. Mi-a spus într-o dimineață că un copil a fost abandonat și mai multe colege am fost să îi ducem copilului cele necesare.

Am mers, l-am văzut și în momentul acela am realizat că nu îl pot lăsa pe Victor acolo. Am simțit o legătură sufletească. Când am văzut ghemotocul acela mic că plângea și parcă își striga neputința și disperarea, eu am simțit că mi s-a adresat mie și că nu îl pot lăsa acolo. Familia a fost neîncrezătoare la început și e normal, aveam doar 26 de ani. Eram la început de drum și carieră, aveam doar doi ani de când am terminat facultatea”, a spus fostul premier al României.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2019 a mai povestit că îi pare rău pentru că nu a avut mai mulți copii.

„Am avut multe discuții cu mama mea și îmi spunea după ce l-am luat pe Victor dacă aș mai avea un copil și o să fac diferența între ei. Sunt convinsă că nu aș fi făcut-o, dar am trăit cu această teamă ca Victor să nu se simtă exclus sau dacă iau o decizie să zică că am luat-o numai pentru el. Este foarte bine pentru cine a înfiat să mai aibă copii. Acum regret, trebuiau să mai fie. Nu e bine să ai un singur copil, e bine să fie mai mulți frați. Eu sunt singură la părinți, Victor e singur la părinți”, a mai spus fostul președinte al PSD.