Fake news cu uniformă de jandarm. Instituția dezminte susținerea pentru Călin Georgescu

Jandarmeria avertizează că videoclipul realizat cu AI-ul SORA, în care un presupus jandarm își arată susținerea pentru Călin Georgescu, este fals. „Precizăm ferm că imaginile sunt false, iar persoana prezentată nu este jandarm”, a anunțat instituția, într-un comunicat de presă.

Jandarmeria Română a transmis un comunicat, după ce în mediul online a circulat un videoclip generat cu inteligență artificială, în care o persoană îmbrăcată într-o uniformă ce imită Jandarmeria apare cu un mesaj de susținere pentru Georgescu.

Instituția anunță că imaginile sunt false și că persoana din videoclip nu este jandarm, precizând că detaliile uniformei nu corespund celor oficiale, iar mișcările acesteia par complet nenaturale.

Potrivit Jandarmeriei, imaginile sunt atribuite în mod greșit instituției, „într-o încercare de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică”.

„Reamintim faptul că Jandarmeria Română este o instituție apolitică, conform statutului său, și nu se implică în activități politice sau partizane”, se mai arată în comunicat.

Jandarmeria le recomandă oamenilor să fie atenți la astfel de materiale înșelătoare și să le semnaleze imediat atunci când apar. „Vă reamintim importanța unui informări corecte și responsabile. Verificați întotdeauna informațiile din surse oficiale și evitați răspândirea unor mesaje complet neadevărate, care pot induce în eroare”, a mai transmis instituția.

De asemenea, în comunicat este reamintit că Ministerul Afacerilor Interne derulează o campanie de prevenire și informare, menită să ajute la identificarea și contracararea falsurilor care vizează structurile MAI.

„Mulțumim tuturor cetățenilor care ne-au sesizat aceste materiale și vă mulțumim pentru cooperare și vigilență”, a mai transmis sursa menționată anterior.