Stephan Pelger se numără printre acele persoane pentru care pandemia a venit ca un duș rece. Moda, domeniul în care Pelger activează de aproape 20 de ani, fiind printre cele mai afectate. Chiar dacă s-a repliat și de la rochiile spectaculoase pe care le crea până acum, și s-a apucat să producă treninguri și haine casual, faptul că nu știa în ce direcție va merge business-ului lui i-a dat stări de anxietate.

„M-am adaptat situației. Am o mică colecție de treninguri pe site-ul online pe care l-am transformat într-un site de outlet ca să fie foarte accesibil pentru toată lumea, dar eu personal, zi de zi în toată pandemia, înafară de câteva zile în care chiar m-am simțit nașpa, mi-am făcut aceleași ritualuri de aranjat de dimineață, de îmbrăcat frumos, chiar dacă nu ieșeam niciunde. M-am îmbrăcat în fiecare zi datorită faptului că așa mi-am ridicat moralul. Karl Lagerfield spunea la un moment dat: „În momentul când treningul devine o uniformă, vine sfârșitul lumii”. Când vedeam toate postările în treninguri și cu tricouri cu coatele atârnate mi-am dat seama că nu e pentru mine”, a povestit Stephan pentru EVZ.

Conștient de faptul că poate ajunge la o depresie, Pelger nu și-a ascuns stările și a cerut ajutor specializat.

„Am avut stări foarte nasoale din punctul acesta de vedere și chiar este o chestie care trebuie promovată pentru că puțină lume are curajul să vorbească despre depresie, anxietate, despre stări de panică și așa mai departe. Pe perioada aceasta am vorbit foarte mult cu psiholoaga mea, am și luat niște anxiolitice (n.r. medicamentație anti anxietate), bine pe bază de plante, dar am încercat să mă țin pentru că realmente având-o și pe mama în starea de sănătate pe care a avut-o și în care este și în continuare, a fost foarte important pentru mine să rămân întreg la minte. În astfel de cazuri este foarte important să apelăm la un specialist”, ne-a mai povestit designerul.

Video: Răzvan Vălcăneanțu